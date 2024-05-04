Пить или не пить: что будет со слабым алкоголем после повышения акцизов

По наблюдениям Дробиза, с одной стороны, все эти годы слабоалкогольных коктейлей вроде бы было мало, но на самом деле они не исчезали с рынка, а «кочевали из одного сегмента в другой — туда, где был акциз ниже, продавались то под видом пивных напитков, то под видом винных напитков».