Пить или не пить: что будет со слабым алкоголем после повышения акцизов

С 1 мая по 31 декабря 2024 года размер акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% определяется по новой формуле. Ранее расчет производился с привязкой к литру этилового спирта, а теперь — с привязкой к литру самого напитка. Например, до 1 мая за литр слабоалкогольного напитка крепостью 7% уплачивался акциз в размере около 36 рублей («градус» умножался на ставку в размере 514 рублей и делился на 100).
С 1 мая акциз вырос до 70,5 рубля за бутылку объемом 0,5 литра напитка с таким же «градусом» или до 141 рубля за литр.
Производители предупреждали о росте средней цены коктейлей крепостью до 9% с 241 до 538 рублей. Подобное письмо они направили и в Минфин. В нем говорилось о прекращении промышленного выпуска напитков крепостью до 9% из-за убыточности их производства при новых акцизах.
Отмечалось, что такие напитки якобы будут в четыре раза дороже пива и сравняются в цене с водкой. В СМИ заговорили о вероятности роста кустарного приготовления коктейлей, которые будут дешевле магазинных, и предположили, что сегмент «а ля джин-тоники» окажется на грани исчезновения.
Не в первый раз
Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в 2023 году производство слабоалкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, перебродившего грушевого сока и медовухи) выросло на 18% до 22,3 миллиона декалитров (дал) или 223 миллионов литров. За последние примерно 20 лет выпуск такой продукции снизился в два раза, но она занимает не менее десяти процентов алкогольного рынка (в 2018 году был лишь один процент).
«Вообще слабоалкогольные напитки на рынке существовали и процветали с 1995 по 2005 год», — рассказал Финансам Mail.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
В 2005 году объем их производства и продажи составлял 45 миллионов декалитров или 450 миллионов литров, а рынок рос по 15−20% в год. Но в 2006 году отменили пониженную ставку акциза на спирт для слабоалкогольных напитков. Тогда цены на коктейли, которые еще называли «разбавленной водкой», выросли на десятки процентов и рынок обрушился на треть, начали банкротиться предприятия.
«Потом ставку понизили, но уже толком ничего не получилось», — напомнил Дробиз. В 2011 году рынок не восстановился. Было выпущено около 31,9 миллиона декалитров коктейлей. С 1 января 2018 года в России запретили производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков (за исключением экспорта).
На первом этапе это привело к новому сокращению продаж и производства. По данным Росстата, в 2018 году объем производства слабоалкогольных напитков составил 7,5 миллиона декалитров (без пива, пивных напитков, сидра, перебродившего грушевого сока и медовухи). Тогда это был всего лишь один процент от алкогольного рынка.
Вскоре производители начали менять рецептуру слабоалкогольных напитков и выводить их из-под запрета и повышенных акцизов. «Как только запретили производство слабоалкогольных энергетиков эффект был прямо противоположным. Объем рынка слабоалкогольных напитков вырос в три раза с 2018 по 2023 год и при этом одновременно раза в три-четыре вырос объем производства безалкогольных энергетиков. Называется хотели спасти молодежь от слабоалкогольных напитков», — отметил Дробиз.
Миграция для выживания
По наблюдениям Дробиза, с одной стороны, все эти годы слабоалкогольных коктейлей вроде бы было мало, но на самом деле они не исчезали с рынка, а «кочевали из одного сегмента в другой — туда, где был акциз ниже, продавались то под видом пивных напитков, то под видом винных напитков».
«Но ни винной, ни пивной основы не было. То продаются под видом сидров, то под видом джин-тоников. Например, это привело к взлету производства и продаж сидров раза в три», — добавил он.
В целом с 2018 года в течение четырех лет производство слабоалкогольных напитков с учетом сидра, медовухи
В последнее время коктейли вновь начали возвращаться в свой сегмент. Но теперь государство повторно решило ударить по ним акцизом.
Согласно оценке Дробиза, акциз повышается примерно в три раза и после этого объем производства слабоалкогольных коктейлей может упасть примерно в два раза. «И если баночка подорожает рублей на 70, то это уже дорого будет для молодежи», — считает эксперт. Он полагает, что даже после такого падения объема производства государство все равно фискально выиграет, «потому что ставка акциза возрастает в три раза, а объем падает в два раза».
В бюджет будет поступать в полтора раза больше акцизов.
«Поэтому однозначно, как и все 20 последних лет слабоалкогольные напитки будут искать ту нишу, где они могут сохраниться. Да, этот объем “слабоалкоголки” упадет, но остальная часть продукции начнет опять рыскать по категориям, где акциз ниже», — считает эксперт.
По его мнению, сам по себе сегмент рынка коктейлей и такой слабый алкоголь не исчезнет с прилавков, а просто будет возрождаться под другими наименованиями — под теми же самыми торговыми марками, но под видом других напитков.
Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин также считает, что «часть производителей слабоалкогольных напитков будет менять рецептуру, вкус, даже вид продукта с целью экономии расходов на акцизные платежи». При этом наблюдается прямая зависимость перемен от ценового сегмента и известности бренда. Потребители, покупавшие более дорогие напитки, могут в такой ситуации снизить лояльность к бренду и отказаться от его слабоалкогольной продукции. «А потребители дешевых и зачастую низкокачественных напитков будут больше ориентироваться на цену и выбирать более дешевые варианты», — отметил Зайнуллин.
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