Основатель «Рольфа» Петров решил судиться за рубежом из-за национализации компании

Указ о передаче акций «Рольфа», которой семья господина Петрова владела через кипрскую Delance Ltd, во временное управление Росимуществу президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2023 года. По словам Сергея Петрова, вскоре после этого в главном офисе компании прошел рейд силовиков. Он считает, что таким образом власти хотели убедиться, что назначение нового совета директоров прошло «гладко». В марте 2024 года стало известно, что «Рольф» возглавил Роман Антонов — бизнес-партнер Умара Кремлева, который является президентом Международной боксерской ассоциации (IBA).
«Это клептократия. Здесь нет никаких законов, только избирательное применение правосудия», — сказал в интервью Bloomberg Сергей Петров.
В феврале 2024 года Генпрокуратура России добилась обращения в доход государства всех акций «Рольфа». Суд в Санкт-Петербурге полностью удовлетворил иск ведомства к Сергею Петрову, а также Delance Ltd и ООО «Рольф Моторс», которым принадлежат активы группы компаний. Сам господин Петров считает дело политически мотивированным. По его мнению, оно связано с его критикой действий российских властей.
Добиваться компенсаций Сергей Петров и его адвокаты намерены по аналогии с делом нефтяной компании ЮКОС. В 2014 году Третейский суд в Гааге признал, что Россия де-факто экспроприировала активы ЮКОСа и обязал ее выплатить $50 млрд. К настоящему моменту размер компенсации достиг $60 млрд с учетом процентов. Разбирательства касательно выплаты продолжаются до сих пор. Россия оспаривает решение суда, ссылаясь на то, что не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии, которая стала основанием для бывших акционеров ЮКОСа инициировать арбитраж.
В России Сергей Петров, ныне проживающий в Австрии с гражданством этой страны, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Уголовное дело против него было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Австрийские власти отказали России в экстрадиции бизнесмена.