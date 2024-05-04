Основатель «Рольфа» Петров решил судиться за рубежом из-за национализации компании

Добиваться компенсаций Сергей Петров и его адвокаты намерены по аналогии с делом нефтяной компании ЮКОС. В 2014 году Третейский суд в Гааге признал, что Россия де-факто экспроприировала активы ЮКОСа и обязал ее выплатить $50 млрд. К настоящему моменту размер компенсации достиг $60 млрд с учетом процентов. Разбирательства касательно выплаты продолжаются до сих пор. Россия оспаривает решение суда, ссылаясь на то, что не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии, которая стала основанием для бывших акционеров ЮКОСа инициировать арбитраж.