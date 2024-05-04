Названы самые щедрые «доноры» для бюджета Евросоюза

Согласно расчетам, доходы бюджета ЕС с 2000 года составили 3,13 триллиона евро. Большая часть этой суммы — прямые взносы стран-участниц (2,67 триллиона евро). Из них 88% приходится всего на 11 стран, а от всех доходов бюджета это 75%, или три четверти. Еще 459,5 миллиарда евро поступили в бюджет не напрямую от стран-участниц.
Так, например, при объеме бюджета ЕС на 2024 год в 143 миллиарда евро на прямое участие стран пришлось 137 миллиардов — то есть почти 96% этой суммы. Основной вклад внесли всё те же Германия (30,3 миллиарда евро), Франция (23,5 миллиарда евро) и Италия (17,3 миллиарда евро).
Они же стали и самыми щедрыми «донорами» за весь исследуемый период, начиная с 2000 года. Так, Германии за участие в Евросоюзе пришлось заплатить суммарно 569,1 миллиарда евро, Франции — 471,2 миллиарда евро, а Италии — 351,8 миллиарда евро. Вместе еще с восемью странами они обеспечили три четверти доходов бюджета союза.
На четвертом месте по объему денежных вливаний расположилась покинувшая Евросоюз в 2020 году Великобритания (238,7 миллиарда евро), а на пятом — Испания (235,1 миллиарда евро). Вдвое меньше оказались вложения Нидерландов (121,4 миллиарда евро), Бельгия «разорилась» на 90,9 миллиарда евро, Польша — на 81,6 миллиарда евро.
Еще 74,4 миллиарда евро отдала Швеция, а Австрия — 64,1 миллиарда евро. Минимальными среди одиннадцати крупнейших «инвесторов» оказались вложения Дании — с 2000 по 2024 годы страна направила в экономику союза 54,6 миллиарда евро. По состоянию на май 2024 года в состав объединения входят 27 государств.