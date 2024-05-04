Что будет с курсом рубля до конца мая в 2024 году

В то же время период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок на майские праздники и летние отпуска (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу.