Что будет с курсом рубля до конца мая в 2024 году

Мы полагаем, что в мае курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 90−95 за доллар, 97−102 за евро, 12,4−13,1 за юань. К началу лету ожидаем курс рубля в районе 94 за доллар, 101 за евро и 12,9 за юань.
В пользу рубля будут выступать обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса РФ, высокие рублевые процентные ставки.
В базовом сценарии мы ожидаем, что ключевая ставка до конца года останется на текущем уровне 16%. В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 17%.
Сохранение ключевой ставки на высоком уровне продолжит оказывать поддержку рублю. Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях.
В то же время период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок на майские праздники и летние отпуска (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу.
Кроме этого, негативными факторами для рубля выступают геополитические и санкционные риски, проблемы с расчетами с дружественными странами из-за вторичных санкций США, отток капитала, уход иностранных компаний с российского рынка, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.
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