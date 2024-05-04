Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советы экономиста, когда стоит отказаться от пенсии

Отказаться от страховых пенсионных выплат может как уже получающий пенсию гражданин, так и тот, кто еще не обращался за назначением страховой пенсии, рассказала Финансам Mail.ru профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Причины и последствия отказа от пенсионных выплат в России. Вместе с экономистом рассказываем, когда стоит отказаться от пенсии и как это повлияет на финансовое будущее.

Источник: Freepik

В первом случае гражданину необходимо будет написать заявление о добровольном отказе, тогда пенсионные выплаты осуществляться не будут.

Во втором случае неподача заявления о назначении пенсии будет трактоваться как отложенный выход на пенсию. «Но, если, например, через 10 лет гражданин передумает отказываться от пенсии, и обратится за выплатой, её размер будет выплачен с учетом повышающих коэффициентов — фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 2,11, а ИПК на 2,32», — разъясняет экономист.

Гражданин вправе добровольно отказаться от страховой пенсии, подав в СФР соответствующее заявление. Тогда возобновить выплату страховой пенсии будет уже невозможно.

Тем не менее, через пять лет после наступления официального пенсионного возраста ему все еще будет положена социальная пенсия, которую он сможет получить.

Впрочем, граждане очень редко отказываются от страховой пенсии. Обычно оформляется доверенность на родственников с правом получения пенсии человека, которому пенсионные выплаты не требуются. «Также возможен вариант, когда выплаты по доверенности получает представитель благотворительного фонда, детского дома и т. д.», — заключила Юлия Финогенова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»