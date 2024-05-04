Советы экономиста, когда стоит отказаться от пенсии

В первом случае гражданину необходимо будет написать заявление о добровольном отказе, тогда пенсионные выплаты осуществляться не будут.
Во втором случае неподача заявления о назначении пенсии будет трактоваться как отложенный выход на пенсию. «Но, если, например, через 10 лет гражданин передумает отказываться от пенсии, и обратится за выплатой, её размер будет выплачен с учетом повышающих коэффициентов — фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 2,11, а ИПК на 2,32», — разъясняет экономист.
Гражданин вправе добровольно отказаться от страховой пенсии, подав в СФР соответствующее заявление. Тогда возобновить выплату страховой пенсии будет уже невозможно.
Тем не менее, через пять лет после наступления официального пенсионного возраста ему все еще будет положена социальная пенсия, которую он сможет получить.
Впрочем, граждане очень редко отказываются от страховой пенсии. Обычно оформляется доверенность на родственников с правом получения пенсии человека, которому пенсионные выплаты не требуются. «Также возможен вариант, когда выплаты по доверенности получает представитель благотворительного фонда, детского дома
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