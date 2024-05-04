Советы экономиста, когда стоит отказаться от пенсии

Отказаться от страховых пенсионных выплат может как уже получающий пенсию гражданин, так и тот, кто еще не обращался за назначением страховой пенсии, рассказала Финансам Mail.ru профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Причины и последствия отказа от пенсионных выплат в России. Вместе с экономистом рассказываем, когда стоит отказаться от пенсии и как это повлияет на финансовое будущее.