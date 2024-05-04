Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», — говорится в документе, который вступит в силу 14 мая.
Исключение сделано, в частности, для вывоза товаров, произведенных или переработанных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, а также для транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Казахстана.
Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа был введен в Казахстане в ноябре 2023 года, чтобы предотвратить переток топлива в приграничные страны и возникновение дефицита на внутреннем рынке.