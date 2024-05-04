Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее «конкурентоспособности, экономики в целом до нуля». В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.