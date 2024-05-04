«Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца — ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах», — заявил Мерц.
Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий.
«Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика», — сказал Мерц.
Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее «конкурентоспособности, экономики в целом до нуля». В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.