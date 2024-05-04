Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля

В конце апреля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что G7, куда наряду с США, Канадой и Японией входят крупные государства-члены Евросоюза — Франция, Германия и Италия, обсуждает закрытие угольных электростанций к 2035 году.
«К 2035 году вполне возможно, что Европа сможет все-таки отказаться от угля. Они, конечно, активно развивают возобновляемую энергетику. Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу. Потому что, если бы и атом, и газ одновременно выдавливали, то тогда сложно было бы отказаться от всего», — ответил Юшков на вопрос, сможет ли ЕС отказаться от угольной генерации.
По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет «продолжающаяся деиндустриализация» в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. «И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления», — добавил Юшков.
Тем не менее, уверен эксперт, отказ от угольной генерации в Европе все же будет болезненным, ведь это потребует больших инвестиций в возобновляемую энергетику, атом, другие альтернативы, что будет вызывать рост тарифов на энергию для потребителей.