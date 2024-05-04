Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации — этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже признаны зеленой энергетикой, тем не менее процесс для региона все равно будет болезненным, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Источник: РИА "Новости"

В конце апреля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что G7, куда наряду с США, Канадой и Японией входят крупные государства-члены Евросоюза — Франция, Германия и Италия, обсуждает закрытие угольных электростанций к 2035 году.

«К 2035 году вполне возможно, что Европа сможет все-таки отказаться от угля. Они, конечно, активно развивают возобновляемую энергетику. Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу. Потому что, если бы и атом, и газ одновременно выдавливали, то тогда сложно было бы отказаться от всего», — ответил Юшков на вопрос, сможет ли ЕС отказаться от угольной генерации.

По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет «продолжающаяся деиндустриализация» в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. «И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления», — добавил Юшков.

Тем не менее, уверен эксперт, отказ от угольной генерации в Европе все же будет болезненным, ведь это потребует больших инвестиций в возобновляемую энергетику, атом, другие альтернативы, что будет вызывать рост тарифов на энергию для потребителей.