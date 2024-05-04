Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля

По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет «продолжающаяся деиндустриализация» в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. «И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления», — добавил Юшков.