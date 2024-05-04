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Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке — страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных товаров на российский рынок, «завалить» его креветками и другими морепродуктами, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.

Источник: Reuters

«Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране», — сказала она.

«Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним?», — добавила собеседница агентства.

Куба, по ее словам, «может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения самых разных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование».

«Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами», — подчеркнула гендиректор НК СЭСЛА.

«Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения», — заключила Машкова.