Депутат Бессараб: военные пенсии увеличат с 1 октября на 4,5%

Кроме того, как сообщалось ранее, с 1 ноября 2023 военные пенсионеры, призванные в ряды Вооруженных сил РФ по мобилизации или заключившие контракт, должны получать компенсацию военной пенсии. Ее размер составляет 100%. Уточняется, что для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды вооруженных сил в рамках мобилизации — с 21 сентября 2022 года.