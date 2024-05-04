Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» ведет свою деятельность цифровая платформа «Мой экспорт», где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.