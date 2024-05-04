Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы

«Мы уделяем особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний в рамках задачи по системной поддержке московской промышленности, которую поставил мэр Сергей Собянин. Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта “Моспром”, — цитирует пресс-служба ДИПП слова Ликсутова.
Он добавил, что с начала текущего года производители, работающие в Москве, провели свыше 360 встреч в рамках бизнес-миссий.
В Дубае прошла выездная бизнес-миссия, в которой столичные производители продемонстрировали свои товары партнерам из ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии. Переговоры с потенциальными контрагентами из стран Африки и СНГ прошли в онлайн-формате.
«Столичные экспортеры провели встречи с байерами из стран Ближнего Востока, СНГ и Африки. Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров», — цитирует пресс-служба министра столичного правительства, главу московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Он подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность регистрации товаров из Москвы на иностранных рынках.
Центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается организацией для городских компаний в этом году свыше 20 бизнес-миссий. Московские предприятия, которые ориентированы на экспорт, могут продемонстрировать свои товары в Малайзии, Таиланде, Иране и других дружественных странах.
В рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, московские компании существенно расширили экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» ведет свою деятельность цифровая платформа «Мой экспорт», где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.