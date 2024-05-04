Bloomberg сообщил, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг

Эти три восточно-европейские страны вошли в ЕС 20 лет назад, 1 мая 2004 года. На момент вступления показатель в Польше и Литве находился на уровне $15 тыс., в Словении — чуть больше $20 тыс. Уровень в Италии и Испании был в районе $30 тыс., следует из представленного в материале графика.