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Баффет резко сократил свой пакет Apple на фоне проблем в бизнесе компании

В первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета снова сократила инвестиции в Apple. Рыночная стоимость акций бигтеха в портфеле упала до $135,4 млрд, следует из формы 10-Q, содержащей данные за первый квартал 2024 года. По подсчетам CNBC, это соответствует примерно 790 млн акций, тогда как на конец четвертого квартала 2023 года их было 905,56 млн. Иными словами, пакет Apple, которым владеет конгломерат, в первом квартале сократился почти на 13%.

Источник: AP 2023

Berkshire Hathaway избавляется от акций Apple второй квартал подряд. В четвертом квартале конгломерат продал чуть более 10 млн акций Apple, или около 1% пакета. С одной стороны есть мнение, что таким образом Баффет фиксирует прибыль. По итогам 2023 года котировки Apple выросли почти на 50%, эмитент стал одним из лидеров роста в технологическом секторе.

С другой стороны, в этом году настроения в отношении Apple не столь оптимистичные — котировки компании с начала января упали на 4,75%. Несколько недель назад просадка была еще больше, но потери сократились после недавнего отчета за первый квартал и решения Apple провести обратный выкуп на $110 млрд — самый крупный за всю историю рынка США. Тем не менее, по итогам первого квартала бигтех зафиксировал снижение выручки и прибыли, при том что форвардное значение мультипликатора P/E превышает 27х.

Всего на конец первого квартала около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway занимали акции пяти компаний:

  • Apple — рыночная стоимость пакета на конец марта составила $135,4 млрд;
  • Bank of America — $39,2 млрд;
  • American Express — $34,5 млрд;
  • Coca-Cola — $24,5 млрд;
  • Chevron — $19,4 млрд.

Важным маркером состояния Berkshire Hathaway является операционная прибыль, поскольку помимо портфеля финансовых инвестиций конгломерат управляет производственными предприятиями, а также компаниями в сфере страхования, коммунальных услуг, энергетики и железнодорожных перевозок. По итогам первого квартала 2024 года этот показатель вырос год к году на 39%, до $11,22 млрд. Это абсолютный рекорд в истории Berkshire, предыдущий был поставлен в третьем квартале 2023 года ($10,76 млрд).

Основную часть прироста этого показателя принесли компании, связанные со страхованием. Прибыль этого сегмента подскочила почти в три раза — с $911 млн до $2,6 млрд. Как отмечает Bloomberg, это произошло благодаря улучшению результатов автостраховщика Geico, меньшему количеству катастроф и росту дохода от инвестиций в страхование.

Также агентство обратило внимание на предупреждение Баффета, сделанное им год назад, о том, что прибыль большей части подразделений Berkshire упадет в 2023 году из-за того, что «невероятный период» для экономики США подходит к концу. Эти слова были сказаны на годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway. Баффет тогда спрогнозировал замедление темпов роста своих компаний на фоне потрясений в банковском секторе США, а также ускорения инфляции и повышения ставок в экономике.

Чистая прибыль, которая складывается из операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, в первом квартале составила $12,7 млрд против $35,5 млрд годом ранее (-64,2% год к году). Впрочем, Баффет не раз заявлял, что «анализ прибылей или убытков, полученных от инвестиционной деятельности в отдельно взятом квартале, обычно не имеет смысла». Стандарты финансовой отчетности обязывают раскрывать в том числе нереализованные убытки или прибыли от таких сделок.

В первом квартале Berkshire Hathaway обновила еще один рекорд — размер денежной подушки на балансе. На конец квартала объем свободного кеша достиг $189 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в четвертом квартале 2023 года на уровне $167,64 млрд. В феврале этого года Баффет посетовал на отсутствие значимых сделок, которые позволили бы Berkshire Hathaway добиться «ошеломительных результатов», отмечает Bloomberg.

В связи с этим Berkshire Hathway активно проводит обратный выкуп своих акций. В первом квартале этого года конгломерат потратил на эти цели $2,6 млрд.

В субботу, 4 мая, также пройдет годовое общее собрание акционеров Berkshire Hathaway в Омахе. Главная интрига заключается в том, раскроет ли Баффет название загадочного бизнеса, в который Berkshire Hathway инвестировала в прошлом году.

В третьем и четвертом квартале Berkshire Hathaway попросила у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности. Пока неизвестно, какая конкретно компания заинтересовала Баффета, но аналитики предполагают, что «оракул из Омахи» сделал крупную ставку на финансовый сектор. Конгломерат относительно редко обращается в регулятору с просьбой не раскрывать свои инвестиции. В предыдущий раз так было с Chevron и Verizon, акции которых Berkshire тайно скупала в 2020 году.

Среди других ожидаемых тем — вопрос управления и преемственности. «Откровенно говоря, вопрос преемственности является главным вопросом для большинства инвесторов. И это своего рода слон в комнате, учитывая возраст Уоррена Баффета и смерть Чарли Мангера», — отметила старший вице-президент CFRA Research Кэти Зайферт,

Не считая пандемии коронавируса, это будет первое собрание Berkshire Hathaway, которое пройдет без Чарли Мангера. Многолетний соратник Уоррена Баффета скончался в ноябре 2023 года в возрасте 99 лет. Мангер и Баффет познакомились в 1959 году, к Berkshire Hathaway будущий вице-председатель компании присоединился в 1978-ом.