Баффет резко сократил свой пакет Apple на фоне проблем в бизнесе компании

Berkshire Hathaway избавляется от акций Apple второй квартал подряд. В четвертом квартале конгломерат продал чуть более 10 млн акций Apple, или около 1% пакета. С одной стороны есть мнение, что таким образом Баффет фиксирует прибыль. По итогам 2023 года котировки Apple выросли почти на 50%, эмитент стал одним из лидеров роста в технологическом секторе.
С другой стороны, в этом году настроения в отношении Apple не столь оптимистичные — котировки компании с начала января упали на 4,75%. Несколько недель назад просадка была еще больше, но потери сократились после недавнего отчета за первый квартал и решения Apple провести обратный выкуп на $110 млрд — самый крупный за всю историю рынка США. Тем не менее, по итогам первого квартала бигтех зафиксировал снижение выручки и прибыли, при том что форвардное значение мультипликатора P/E превышает 27х.
Всего на конец первого квартала около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway занимали акции пяти компаний:
- Apple — рыночная стоимость пакета на конец марта составила $135,4 млрд;
- Bank of America — $39,2 млрд;
- American Express — $34,5 млрд;
- Coca-Cola — $24,5 млрд;
- Chevron — $19,4 млрд.
Важным маркером состояния Berkshire Hathaway является операционная прибыль, поскольку помимо портфеля финансовых инвестиций конгломерат управляет производственными предприятиями, а также компаниями в сфере страхования, коммунальных услуг, энергетики и железнодорожных перевозок. По итогам первого квартала 2024 года этот показатель вырос год к году на 39%, до $11,22 млрд. Это абсолютный рекорд в истории Berkshire, предыдущий был поставлен в третьем квартале 2023 года ($10,76 млрд).
Основную часть прироста этого показателя принесли компании, связанные со страхованием. Прибыль этого сегмента подскочила почти в три раза — с $911 млн до $2,6 млрд. Как отмечает Bloomberg, это произошло благодаря улучшению результатов автостраховщика Geico, меньшему количеству катастроф и росту дохода от инвестиций в страхование.
Также агентство обратило внимание на предупреждение Баффета, сделанное им год назад, о том, что прибыль большей части подразделений Berkshire упадет в 2023 году из-за того, что «невероятный период» для экономики США подходит к концу. Эти слова были сказаны на годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway. Баффет тогда спрогнозировал замедление темпов роста своих компаний на фоне потрясений в банковском секторе США, а также ускорения инфляции и повышения ставок в экономике.
Чистая прибыль, которая складывается из операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, в первом квартале составила $12,7 млрд против $35,5 млрд годом ранее (-64,2% год к году). Впрочем, Баффет не раз заявлял, что «анализ прибылей или убытков, полученных от инвестиционной деятельности в отдельно взятом квартале, обычно не имеет смысла». Стандарты финансовой отчетности обязывают раскрывать в том числе нереализованные убытки или прибыли от таких сделок.
В первом квартале Berkshire Hathaway обновила еще один рекорд — размер денежной подушки на балансе. На конец квартала объем свободного кеша достиг $189 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в четвертом квартале 2023 года на уровне $167,64 млрд. В феврале этого года Баффет посетовал на отсутствие значимых сделок, которые позволили бы Berkshire Hathaway добиться «ошеломительных результатов», отмечает Bloomberg.
В связи с этим Berkshire Hathway активно проводит обратный выкуп своих акций. В первом квартале этого года конгломерат потратил на эти цели $2,6 млрд.
В субботу, 4 мая, также пройдет годовое общее собрание акционеров Berkshire Hathaway в Омахе. Главная интрига заключается в том, раскроет ли Баффет название загадочного бизнеса, в который Berkshire Hathway инвестировала в прошлом году.
В третьем и четвертом квартале Berkshire Hathaway попросила у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности. Пока неизвестно, какая конкретно компания заинтересовала Баффета, но аналитики предполагают, что «оракул из Омахи» сделал крупную ставку на финансовый сектор. Конгломерат относительно редко обращается в регулятору с просьбой не раскрывать свои инвестиции. В предыдущий раз так было с Chevron и Verizon, акции которых Berkshire тайно скупала в 2020 году.
Среди других ожидаемых тем — вопрос управления и преемственности. «Откровенно говоря, вопрос преемственности является главным вопросом для большинства инвесторов. И это своего рода слон в комнате, учитывая возраст Уоррена Баффета и смерть Чарли Мангера», — отметила старший вице-президент CFRA Research Кэти Зайферт,
Не считая пандемии коронавируса, это будет первое собрание Berkshire Hathaway, которое пройдет без Чарли Мангера. Многолетний соратник Уоррена Баффета скончался в ноябре 2023 года в возрасте 99 лет. Мангер и Баффет познакомились в 1959 году, к Berkshire Hathaway будущий вице-председатель компании присоединился в 1978-ом.