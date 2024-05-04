Баффет резко сократил свой пакет Apple на фоне проблем в бизнесе компании

С другой стороны, в этом году настроения в отношении Apple не столь оптимистичные — котировки компании с начала января упали на 4,75%. Несколько недель назад просадка была еще больше, но потери сократились после недавнего отчета за первый квартал и решения Apple провести обратный выкуп на $110 млрд — самый крупный за всю историю рынка США. Тем не менее, по итогам первого квартала бигтех зафиксировал снижение выручки и прибыли, при том что форвардное значение мультипликатора P/E превышает 27х.