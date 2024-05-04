Аналитик рассказала о вариантах инвестирования 50 тыс. рублей

«Корпоративные облигации дают более высокие уровни доходности по сравнению с ОФЗ, так что инвесторам, готовым к небольшому риску, можно рассмотреть их в качестве альтернативы ОФЗ, при этом необходимо выбирать надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Помимо классических облигаций с фиксированным купоном, на рынке существуют так называемые флоутеры — облигации с переменным купоном, цены на которые меняются не так сильно при изменении уровня ставок, и они могут защитить сбережения в условиях неожиданных шоков и роста доходностей», — объяснила Веретенникова.