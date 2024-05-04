Аналитик рассказала о вариантах инвестирования 50 тыс. рублей

«Неопытным инвесторам лучше всего ориентироваться на консервативные с точки зрения риска инструменты. Учитывая текущую относительно высокую ставку ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.), которая осталась неизменной на уровне 16%, логично воспользоваться наиболее доступным и простым из инструментов — банковским депозитом, тем более что в текущих условиях они способны принести хорошую доходность», — объяснила эксперт.
По ее словам, кроме депозитов можно приобрести традиционно консервативный инструмент — облигацию. В частности, имеет смысл рассмотреть облигации федерального займа (ОФЗ), доходность по которым, как правило, чуть выше, чем по вкладу, добавила аналитик.
«Корпоративные облигации дают более высокие уровни доходности по сравнению с ОФЗ, так что инвесторам, готовым к небольшому риску, можно рассмотреть их в качестве альтернативы ОФЗ, при этом необходимо выбирать надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Помимо классических облигаций с фиксированным купоном, на рынке существуют так называемые флоутеры — облигации с переменным купоном, цены на которые меняются не так сильно при изменении уровня ставок, и они могут защитить сбережения в условиях неожиданных шоков и роста доходностей», — объяснила Веретенникова.
Также у мелких розничных инвесторов есть возможность приобрести золотые инвестиционные монеты, обратила внимание эксперт.
«Кроме того, если инвестор готов к повышенному уровню риска, можно рассмотреть более рискованные варианты вложений в ПИФы (паевые инвестиционные фонды. — Ред.), акции и ETF на индексы акций», — заключила Веретенникова.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее, 24 января, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что грамотно диверсифицированный портфель может серьезно снизить риск инвесторов. По его словам, из классических инструментов рынка стоит обратить внимание на акции перспективных компаний. Также денежные средства можно вложить в валюту, золото, недвижимость и другие активы.