Загадка для ЦБ: как россияне совмещают рекордные вклады с большими долгами

Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме 10 апреля рассказала об основных результатах повышения ключевой ставки Банка России до 16%. По ее словам, помимо замедления инфляции и стабилизации курса рубля регулятор через повышение попытался изменить потребительское поведение населения на сберегательное, чтобы замедлить рост цен.
«В августе произошел важный перелом — начался активный приток денег на вклады. За пять месяцев, вплоть до конца года, вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы, — отметила глава ЦБ РФ. — Благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти один триллион рублей процентов по вкладам».
Набиуллина отметила, что приток средств на вклады продолжается в первом квартале текущего года и «он составил еще почти два триллиона рублей». Сумма вкладов в банках за 2023 год выросла более чем на 21% и превысила 60 триллионов рублей. Это максимальные темпы роста за последние 13 лет, отмечало ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в «Мониторинге застрахованных вкладов за 2023 год».
Глава ЦБ пояснила, почему регулятор продолжает держать ставку на уровне 16% даже при снижении инфляции более чем в два раза: для баланса спроса и предложения в экономике.
При низкой ставке «дешевый кредит разогревает спрос», а предложение-производство продукции не успевает за растущим спросом. Она привела пример массовой льготной ипотеки. Рост ипотечного портфеля на уровне 35% за год неизбежно ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан.
«Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. В четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик (45%) получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему предстоит тратить более 80% своих доходов», — отметила Набиуллина. По ее мнению, принятые меры по сокращению рискованного кредитования изменят ситуацию.
Ранее ЦБ РФ раскрыл тревожные цифры о росте долгового бремени россиян. В стране за 2023 год количество должников выросло почти на 10% или на 4,7 миллиона до 50 миллионов человек. Это примерно 68% из 74,2 миллиона работающих граждан. В денежном выражении их долг вырос на 23% или на 6,4 триллиона до 34,8 триллиона рублей, а число кредитов на руках — на 22% или на 6,4 триллиона до 34,8 триллиона кредитов. Основной прирост долга россиян обеспечили заемщики с ипотекой. Они добавили в долговое бремя 4,5 триллиона рублей. Половина от всего долга по розничным кредитам приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более: годом ранее таких было 44%, а в 2022 году — менее 40%. Среди заемщиков, имеющих три кредита и более, 60% долга приходится на граждан с ипотекой. Около 68% долга по ипотеке приходится на заемщиков, у которых помимо ипотеки на руках есть еще потребительский кредит. Годом ранее доля таких должников была меньше — 62%.
Это разные люди
«Рекордные вклады, действительно, существуют параллельно с высокой закредитованностью, и тут нет ничего удивительного. Во многом просто вкладчики и заемщики — это разные люди», — пояснил к.э.н., начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
После повышения ставки ЦБ в середине 2023 года произошел существенный рост кредитного портфеля граждан за счет ипотечных займов, напомнил к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«Некоторые постарались успеть “в последний вагон”, опасаясь очередного повышения ставки и существенного изменения условий рынка», — пояснил он необычное поведение заемщиков, которые брали подорожавшую ипотеку. Согласно оценке экономиста, реальные располагаемые доходы россиян растут, но не скачкообразно, а умеренными темпами. При этом на рост вкладов повлияла не только высокая ставка ЦБ.
Одновременно регулятор ужесточил требования к заемщикам и ограничил выдачу займов гражданам, чья долговая нагрузка выше 80%. Вместе с тем часть потенциальных заемщиков, которые откладывали денежные средства на первоначальный взнос, но не осуществившие свои планы ввиду ужесточения условий на рынке, предпочли открыть вклады.
«Поэтому в целом население стало больше сберегать и делать это организованно, то есть путем открытия банковских вкладов. Высокий уровень ключевой ставки играет на руку вкладчикам», — объяснил Валишвили переход населения от потребительской модели поведения к сберегательной.
Еще одной причиной рекордного роста сбережений является то, что некоторые граждане предпочитают открывать вклады для покрытия процентами платежей по кредиту. «В целом, сейчас формируется отложенный спрос и склонность к сбережениям. Возможно во втором полугодии Банк России перейдет к более мягкой политике, но только при условии формирования устойчивой тенденции к сбережению во избежание роста инфляции», — прогнозирует экономист.
По разным оценкам, у более чем половины россиян вообще нет никаких сбережений. При этом, согласно некоторым оценкам, доля таких людей выросла за последние два года. В частности, по данным Ромир, напомнил Заверский. Одновременно доля граждан с пятью и более кредитами, согласно статистике ЦБ РФ, превышает 8%. Причем, если для вкладчиков высокая ставка приносит дополнительный доход, то для заемщиков — дополнительные издержки. Положение последних ухудшается еще больше, когда им приходится перекредитовываться по более высоким ставкам. «О возможности перехода к более сберегательной модели поведения для значительной части населения можно будет говорить только при более высоком уровне доходов», — заключил Заверский.
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