Загадка для ЦБ: как россияне совмещают рекордные вклады с большими долгами

Ранее ЦБ РФ раскрыл тревожные цифры о росте долгового бремени россиян. В стране за 2023 год количество должников выросло почти на 10% или на 4,7 миллиона до 50 миллионов человек. Это примерно 68% из 74,2 миллиона работающих граждан. В денежном выражении их долг вырос на 23% или на 6,4 триллиона до 34,8 триллиона рублей, а число кредитов на руках — на 22% или на 6,4 триллиона до 34,8 триллиона кредитов. Основной прирост долга россиян обеспечили заемщики с ипотекой. Они добавили в долговое бремя 4,5 триллиона рублей. Половина от всего долга по розничным кредитам приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более: годом ранее таких было 44%, а в 2022 году — менее 40%. Среди заемщиков, имеющих три кредита и более, 60% долга приходится на граждан с ипотекой. Около 68% долга по ипотеке приходится на заемщиков, у которых помимо ипотеки на руках есть еще потребительский кредит. Годом ранее доля таких должников была меньше — 62%.