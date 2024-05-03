Выручка «Ростеха» в 2023 году выросла на треть

«Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%. Президент поставил задачу довести ее до 50%, и каждое оборонное предприятие должно выпускать гражданскую продукцию. Но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, эта доля в относительных цифрах чуть уменьшилась и составляет порядка 35−36%», — сказал он.