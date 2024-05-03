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Выручка «Ростеха» в 2023 году выросла на треть

Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что показатель вырос до 2,9 трлн рублей.

Источник: Freepik

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Выручка Ростеха по итогам 2023 года увеличилась на треть и составила почти 2,9 трлн рублей. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Выручка компании в 2023 году составила почти 2,9 трлн рублей. Это на треть больше, чем годом ранее», — сказал он.

Чемезов подчеркнул, что в условиях роста гособоронзаказа объем гражданской выручки в прошлом году также увеличился в абсолютных цифрах и сегодня достигает почти 1 трлн рублей.

«Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%. Президент поставил задачу довести ее до 50%, и каждое оборонное предприятие должно выпускать гражданскую продукцию. Но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, эта доля в относительных цифрах чуть уменьшилась и составляет порядка 35−36%», — сказал он.