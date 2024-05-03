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Ввоз авто через Владивостокскую таможню восстановился до досанкционного уровня

В марте текущего года физические лица оформили на Владивостокской таможне 21 тыс. автомобилей для личного пользования. Количество ввезенных транспортных средств «сопоставимо с показателями досанкционного периода», сообщила сегодня пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в большинстве своем автомобили ввозятся из Японии и Южной Кореи. Машины из Китая поступают «в минимальных количествах». «В основном поступают бюджетные автомобили до 2 л. После санкций увеличилось количество праворульных автомобилей объемом от 1,2 до 1,6 л, среди которых есть и европейский автопром марок BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi», — информирует таможня.

В ДВТУ пояснили, что под досанкционным периодом подразумевается время до 9 августа 2023 года, когда Япония запретила экспорт автомобилей с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.