Ввоз авто через Владивостокскую таможню восстановился до досанкционного уровня

По данным ведомства, в большинстве своем автомобили ввозятся из Японии и Южной Кореи. Машины из Китая поступают «в минимальных количествах». «В основном поступают бюджетные автомобили до 2 л. После санкций увеличилось количество праворульных автомобилей объемом от 1,2 до 1,6 л, среди которых есть и европейский автопром марок BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi», — информирует таможня.