В России ускорилось падение цен на «вторичку»

Тройку лидеров замыкает Балашиха. Здесь цена упала на 0,87%, до 167,1 тыс. рублей за кв. м. В топ-5 также вошли Магнитогорск и Тула. За апрель «квадрат» вторичного жилья в этих городах подешевел до 74,1 тыс. (-0,71%) и 105,4 тыс. рублей (-0,67%) соответственно.