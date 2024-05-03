В Госдуму внесен законопроект об ограничении размера потребительского штрафа

Документ устанавливает новый лимит для штрафов, которые взыскивает суд с изготовителя, исполнителя, продавца или импортера. Сейчас их могут оштрафовать на 50 процентов от присужденной в пользу истца суммы, но других ограничений не установлено. Однако судебная практика показывает, что за нарушенные права потребителей ответчикам обычно назначают штрафы, в несколько раз превышающие стоимость покупки, прописанную в договоре.
Таким образом, выплата штрафа становится выгодной потребителю и значительно ухудшает имущественное положение исполнителя вплоть до его банкротства, считают парламентарии. Это, по их оценке, ухудшает деловой климат в стране.
Авторы предложили сохранить ограничение для размера штрафа в 50 процентов от присужденной суммы и добавить новое — ограничить штраф ценой товара, работы или услуги. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.