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В Госдуму внесен законопроект об ограничении размера потребительского штрафа

Размер потребительского штрафа предложили ограничить ценой товара, работы или услуги. Такой законопроект внесли в Госдуму парламентарии, представляющие ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Источник: Российская газета

Документ устанавливает новый лимит для штрафов, которые взыскивает суд с изготовителя, исполнителя, продавца или импортера. Сейчас их могут оштрафовать на 50 процентов от присужденной в пользу истца суммы, но других ограничений не установлено. Однако судебная практика показывает, что за нарушенные права потребителей ответчикам обычно назначают штрафы, в несколько раз превышающие стоимость покупки, прописанную в договоре.

Таким образом, выплата штрафа становится выгодной потребителю и значительно ухудшает имущественное положение исполнителя вплоть до его банкротства, считают парламентарии. Это, по их оценке, ухудшает деловой климат в стране.

Авторы предложили сохранить ограничение для размера штрафа в 50 процентов от присужденной суммы и добавить новое — ограничить штраф ценой товара, работы или услуги. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.