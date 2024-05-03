Убавленная стоимость: наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза

Совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023 года, в 2022-м этот показатель находился на уровне 16%. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. Ритейлу и властям удалось сбалансировать цены: число жалоб на подорожание сократилось в 11,5 раза. В целом разница между ценами поставщиков и продавцов может достигать 100−200%, говорят эксперты. Что позволило стабилизировать ситуацию — в материале «Известий».
Механизмы торможения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила ежегодный доклад о развитии конкуренции, проект документа уже разослан в ведомства на ознакомление (есть у «Известий»). В разделе об устойчивости рынка социально значимых продуктов служба проанализировала, как менялась их стоимость в течение прошлого года. В частности, ФАС зафиксировала, что в среднем наценка на них резко сократилась — до 6,4% в 2023 году с 16% — в 2022-м и 22% — в 2021-м.
Служба вывела этот показатель на основе данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие. Всего чуть более 20 категорий. При этом не стоит забывать, что инфляция в стране по-прежнему находится на довольно высоком уровне и это не позволяет механизмам стабилизации цен работать в полной мере.
«В 2023 году продолжалось развитие механизмов стабилизации цен на социально значимых товарных рынках», — подчеркнула ФАС в своем докладе.
Среди них служба выделила различные виды мониторинга (например, ценовой ситуации и непосредственно розничной стоимости товаров первой необходимости), а также анализ показателей производителей продуктов. Плюс к этому антимонопольщики активно проводили внеплановые проверки. В итоге в прошлом году служба возбудила 18 дел, приняла девять решений о нарушении законодательства и выдала 11 предостережений.
Особо ФАС отметила и другой подход, который помог стабилизировать ситуацию. Это соглашения, которые заключают власти и бизнес о добровольном ограничении наценок (речь идет о показателе в 5% или 10%).
«На середину марта 2024 года такие соглашения действуют в 35 регионах, они заключены с 9,4 тыс. организациями торговли, 46 производителями и 23 оптовыми организациями», — говорится в докладе ФАС.
Все принятые меры способствовали стабилизации ситуации, что повысило доступность товаров для граждан, говорится в докладе, «в результате, в прошлом году отмечается снижение количества жалоб граждан по вопросу роста цен на продукты питания». Так, к примеру, в 2022-м на горячую линию ФАС поступило 22 тыс. подобных сообщений, а в 2023-м только 1,9 тыс. — то есть показатель сократился в 11,6 раза. Это свидетельство того, что власти принимают эффективные меры, которые сдерживают рост стоимости, отметила служба в своем докладе.
Справка «Известий»
ФАС в докладе отдельно оговорила ситуацию с ростом цен на яйца — за 2023 год он составил 40%. Такой темп обернулся тем, что служба возбудила 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 производителей. Речь идет о признаках заключения антиконкурентных договоров и согласованных действиях. Также ФАС рекомендовала регионам заключать меморандумы о добровольном снижении наценки на яйца, в 18 субъектах так и сделали. «Известия» писали, что высокий рост цен на тепличные овощи и яйца в конце прошлого года помог производителям существенно нарастить прибыль. Их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022-м: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% — яиц, свидетельствовали данные Росстата.
ФАС активно работает с торговыми сетями по вопросу ценообразования на продовольственные товары первой необходимости, отметили «Известиям» в службе. По ее предложению ряд федеральных ритейлеров добровольно ограничили наценки на позиции 25 категорий социально значимых товаров, добавили там.
Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию со стоимостью такой продукции, отметили в ведомстве. В начале 2024 года отпускные цены на некоторую продукцию были ниже, чем за аналогичный период 2023-го, либо остались примерно на том же уровне, отметили там. В Минпромторге добавили, что ряд компаний устанавливает нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной прибыли.
Спекулятивные практики
Наряду с объективными факторами, которые влияли на стоимость социально значимых товаров в 2022-м (колебания курса рубля, сокращение конкуренции из-за ухода иностранных компаний и усложнение цепочек поставок), 2023 год характеризовался многочисленными спекулятивными практиками бизнеса, отметил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Мы регулярно наблюдали попытки создать искусственный ажиотаж и получить необоснованную выгоду, в которые оказывались вовлеченными производители, дистрибьюторы и торговые сети, — подчеркнул эксперт. — ФАС не просто выработала эффективные меры по пресечению спекуляций, но и активно занимается профилактикой подобных нарушений. Это находит прямое отражение в снижении наценки на социально значимые товары и сокращении количества жалоб потребителей.
Показатель усредненной наценки, представленный ФАС, скорее показывает эффективность работы регулятора, чем в целом улучшение ситуации со стоимостью продуктов для потребителя, считает глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
— Подорожание товаров и ограничение наценок в рознице — это два параллельных процесса. Если торговая сеть поставит нулевую надбавку на продукцию, но ее закупочная стоимость вырастет на 20%, то изменения на полке произойдут пропорционально. Таким образом, ограничение наценок в рознице слабо влияет на цены для потребителя в условиях увеличения себестоимости у производителей, — сказал он.
Возможно, антимонопольное ведомство проверяло надбавку по тем позициям федеральных сетей, по которым торговля отчиталась о минимуме. Скорее всего, это одна позиция из нескольких десятков других в категорий, предположил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
По его оценке, в целом разница между ценами поставщиков и ритейлеров гораздо больше, чем несколько процентов. Скорее можно говорить об удвоении стоимости (рост на 100%) на полке от входных цен, а по фруктам и овощам может быть и утроение (200%) по отдельным позициям, рассказал эксперт.
— Если проанализировать оптовую или отпускную стоимость производителей на некоторые социальные товары, то обнаружится, что растительное масло, гречка и пшеничная крупа дешевле, чем годом ранее, а «борщевой набор» аграрии отгружают по более низким ценам, чем в 2022-м, — отметил он.
Наценка торговых сетей не является определяющей для формирования розничной стоимости товара: ее основные составляющие складываются в других звеньях товаропроводящей цепи, отметили в Ассоциации компаний розничной торговли. В целом по итогам 2023 года крупные ритейлеры удержали рост стоимости социально значимых продуктов на 2,3 п.п. ниже инфляции.