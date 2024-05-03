Убавленная стоимость: наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза

ФАС в докладе отдельно оговорила ситуацию с ростом цен на яйца — за 2023 год он составил 40%. Такой темп обернулся тем, что служба возбудила 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 производителей. Речь идет о признаках заключения антиконкурентных договоров и согласованных действиях. Также ФАС рекомендовала регионам заключать меморандумы о добровольном снижении наценки на яйца, в 18 субъектах так и сделали. «Известия» писали, что высокий рост цен на тепличные овощи и яйца в конце прошлого года помог производителям существенно нарастить прибыль. Их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022-м: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% — яиц, свидетельствовали данные Росстата.