Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank по иску Транскапиталбанка

«Наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО “Коммерцбанк” (Евразия), ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл”. Наложить арест на ценные бумаги, принадлежащие Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО “Коммерцбанк” (Евразия), ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл”. Наложить арест на 100% акций АО “Коммерцбанк”. Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО “Коммерцбанк” (Евразия), ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл” в пределах суммы €12,35 млн или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста», — сказано в определении суда.