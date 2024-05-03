Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank по иску Транскапиталбанка

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы наложил арест на 100% акций АО «Коммерцбанк», ценные бумаги, денежные средства, а также на недвижимое имущество, принадлежащее Commerzbank, J. P. Morgan SE, АО «Коммерцбанк» и ООО КБ «Дж. П. Морган банк интернешнл» в пределах суммы €12,35 млн по иску Транскапиталбанка. Соответствующий документ размещен в картотеке арбитражных дел.
«Наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО “Коммерцбанк” (Евразия), ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл”. Наложить арест на ценные бумаги, принадлежащие Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО “Коммерцбанк” (Евразия), ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл”. Наложить арест на 100% акций АО “Коммерцбанк”. Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее Commerzbank AG, J. P. Morgan SE, АО “Коммерцбанк” (Евразия), ООО КБ “Дж. П. Морган банк интернешнл” в пределах суммы €12,35 млн или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста», — сказано в определении суда.
В документе отмечается, что введение в отношении ТКБ американских санкций является препятствием для исполнения решения Российского арбитражного суда в силу запрета на проведение транзакций в пользу ТКБ по месту нахождения Commerzbank AG и J. P. Morgan SE в иностранной недружественной юрисдикции.
Помимо этого, суд определил, что в результате экспроприации денежных средств со стороны Commerzbank AG и J. P. Morgan SE, расположенных в недружественной юрисдикции, пострадают в первую очередь граждане — вкладчики банка и юридические лица, являющиеся градообразующими, сельскохозяйственными, социально, общественно и экономически значимыми предприятиями для Российской Федерации, кредитование которых осуществляет ТКБ.