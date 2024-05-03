Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JPMorgan по иску ТКБ

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Транскапиталбанка (ТКБ) к глобальным инвестбанкам JPMorgan и Commerzbank и их структурам в России на €12,35 млн (или 1,2 млрд рублей). Соответствующее определение было опубликовано на сайте суда от 26 апреля. На него обратил внимание «Интерфакс».
Суд распорядился наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счета типа «С», счета типа «И»), открытых на имя Commerzbank, JPMorgan, «Коммерцбанк» (Евразия) и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». Кроме того, наложен арест на ценные бумаги и недвижимость, принадлежащую вышеперечисленным банкам, но в пределах исковой суммы. Суд также арестовал 100% акций «Коммерцбанк (Евразия)».
ТКБ просил арестовать и движимое имущество кредитных организаций, однако суд счел, что такая мера не требуется для исполнение решения суда и принесет банку материальный ущерб.
Иск был подан 5 марта 2024 года. Параллельно ответчики выступают фигурантами по искам Абсолют-банка и УК «Альфа-Капитал». У всех трех заявителей третьим лицом по делу проходит Национальный расчетный депозитарий (НРД). Сумма иска Абсолют банка в рамках судебной процедуры составила 1,92 млрд рублей, у УК — €68,1 млн. Кроме того, иски к дочке JPMorgan подавал банк ВТБ.