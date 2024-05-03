Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JPMorgan по иску ТКБ

Суд распорядился наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счета типа «С», счета типа «И»), открытых на имя Commerzbank, JPMorgan, «Коммерцбанк» (Евразия) и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». Кроме того, наложен арест на ценные бумаги и недвижимость, принадлежащую вышеперечисленным банкам, но в пределах исковой суммы. Суд также арестовал 100% акций «Коммерцбанк (Евразия)».