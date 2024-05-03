Спрос на дачи растет из-за удаленной работы

Лидируют по числу бронирований Подмосковье и Ленинградская область, Карелия, Дагестан, Ставропольский край и Владимирская область. Сильнее всего цена на аренду домов за год выросла в Дагестане — на 23%. В Ставропольском крае прирост составил 21%, в Ленинградской области — 19%, во Владимирской области — 12%, в Подмосковье — 10%, в Карелии — 7%. «На эти праздники было арендовано на 50% больше объектов, чем год назад», — рассказывает гендиректор Суточно.ру Юрий Кузнецов.