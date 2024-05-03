Спрос на дачи растет из-за удаленной работы

Каждый третий из тех, кто не имеет загородного дома, готов арендовать его, показывает опрос, проведенный «Яндекс Недвижимостью». Россияне рассматривают аренду дач преимущественно на теплое время года (65%), на праздники или выходные (51%) и на время каникул у детей (21,3%).
К переезду за город россиян подталкивает, в первую очередь, возможность удаленной работы (44%). Участники опроса обращают внимание на инфраструктуру населенного пункта (43%), экологию района (34%) и необходимость вывезти детей из города (19%).
Среди тех опрошенных, кто поедет летом на дачу, 35% хотят попробовать поработать удаленно, а 24% всегда работают удаленно летом. Около 8,5% респондентов работать на даче не собираются. Формат работы остальных дачников не предусматривает возможность «удаленки».
«Мы видим растущий спрос на сегмент загородной недвижимости как для покупки, так и для аренды, — рассказывает коммерческий директор “Яндекс Недвижимость” Евгений Белокуров. — Он обусловлен не только сезоном, но и рядом других факторов. Например, ростом числа гибридных и удаленных вакансий, улучшением транспортной доступности, ростом числа современных и комфортных предложений на рынке ввиду экспансии крупных федеральных девелоперов в сегмент ИЖС».
Важнейшими факторами для комфортной дачной жизни опрошенные назвали быстрый интернет и стабильную связь (76,1%), природу вокруг — водоемы, леса
Кстати, аренда загородных домов на праздники подорожала за год на 17%. Как подсчитали аналитики сервиса Суточно.ру, сутки проживания в доме на майские праздники стоит в среднем по России 8 744 ₽ В среднем люди арендуют дома на трое суток и тратят на аренду 22 648 рублей.
Лидируют по числу бронирований Подмосковье и Ленинградская область, Карелия, Дагестан, Ставропольский край и Владимирская область. Сильнее всего цена на аренду домов за год выросла в Дагестане — на 23%. В Ставропольском крае прирост составил 21%, в Ленинградской области — 19%, во Владимирской области — 12%, в Подмосковье — 10%, в Карелии — 7%. «На эти праздники было арендовано на 50% больше объектов, чем год назад», — рассказывает гендиректор Суточно.ру Юрий Кузнецов.