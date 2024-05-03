Совкомбанк в I квартале сократил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза

Чистый процентный доход до резервов, по данным на 31 марта, вырос на 1%, до 30,6 млрд руб., после резервов — на 18%, до 23,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 16% — до 11,7 млрд руб. Иные операционные доходы сократились почти на 50%, до 4 млрд руб. Расходы на резервы по ссудам уменьшились на 29% — до 7,5 млрд руб. Траты на резервы по прочим потерям увеличились примерно в 3,4 раза — до 2,7 млрд руб. Операционные расходы выросли на 10,8% — до 29,7 млрд руб.
Активы банка достигли 3,378 трлн руб., увеличившись с начала года на 6,4%. Кредитный портфель после вычета резервов в январе-марте вырос на 9,2% — до 2,642 трлн руб. Объем средств клиентов в вырос на 2,2% — до 2,598 трлн руб. Собственный капитал банка увеличился на 2,2% — до 383,8 млрд руб.
D 2023 году чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ выросла более чем в шесть раз, превысив 89 млрд руб. В декабре прошлого года банк провел IPO, в феврале 2024-го объявил о о достижении соглашения с акционерами Хоум-банка о его покупке. Эксперты считают, что сделка скорее положительно повлияет на котировки Совкомбанка, несмотря на допэмиссию.