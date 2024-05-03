Совкомбанк проведет допэмиссию для покупки «Хоум банка»

Акционеры Совкомбанка приняли решение увеличить уставной капитал кредитной организации на 117,2 млн рублей путем размещения дополнительных ценных бумаг, следует из сообщения банка. Планируется разместить 1,17 млрд обыкновенных акций с номинальной стоимостью в 0,1 рублей каждая. Допэмиссия будет проходить по закрытой подписке.
Цена размещения акций и порядок её установления будет определен наблюдательным советом банка, после окончания действия преимущественного права приобретения этих акций.
Ранее Совкомбанк объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 года. Говорилось, что сделка будет проходить в два этапа. Сначала Совкомбанк купит 51% акций «Хоум банка». Эта покупка будет осуществлена за счет эмиссии новых акций покупателя в размере 5% от его уставного капитала. При этом выпущенные акции перейдут непосредственно акционерам «Хоум банка» без вывода их на биржу.
Второй этап будет включать в себя приобретение остальных 49% акций «Хоум банка» — оплачена эта доля будет денежными средствами в рассрочку в течение 2024−2025 годов. Для привлечения средств на этот этап Совкомбанк не собирался размещать акции, рассчитывая, что ему хватит собственного капитала, отмечали в банке. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки «Хоум банка».
В начале марта текущего года Совкомбанк получил разрешение Банка России на приобретение «Хоум банка».