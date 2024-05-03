Совкомбанк проведет допэмиссию для покупки «Хоум банка»

Второй этап будет включать в себя приобретение остальных 49% акций «Хоум банка» — оплачена эта доля будет денежными средствами в рассрочку в течение 2024−2025 годов. Для привлечения средств на этот этап Совкомбанк не собирался размещать акции, рассчитывая, что ему хватит собственного капитала, отмечали в банке. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки «Хоум банка».