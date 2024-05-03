Росстат усилит наблюдение за расходами россиян

Эксперты уже говорили РБК, что официально публикуемое распределение россиян по доходам лишено данных о самых богатых, а также никак не связано с наличием активов (заявленный доход может быть низким, но человек может контролировать крупные активы — дома, автомобили и т. д. ). Кроме того, официальная статистика «не видит» в полной мере поступлений от собственности (например, акций), не учитываются и данные о потреблении/расходах (доход может быть относительно высоким, но уходить, например, на обслуживание кредитов).