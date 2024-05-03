Российский рынок начинает терять дивидендный драйвер

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны благодаря покупкам в IT-секторе.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор после публикации слабых финансовых результатов Газпрома за 2023 год упал на 0,8% и продолжил отступление от района годового максимума 3487 пунктов, преодолев поддержку 3455 пунктов со следующей возможной целью движения 3420 пунктов. Долларовый РТС укрепился на 0,3% благодаря силе рубля, но приостановил повышение у годового пика 1190 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,90 ₽, 98,75 ₽ и 12,70 ₽ соответственно. Рубль завершает первую неделю мая недалеко от недавних локальных максимумов 91,23 ₽, 97,52 ₽ и 12,49 ₽
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений на фоне отсутствия масштабных драйверов движения и перейти в стадию консолидации недалеко от текущих отметок. Локальным позитивом для нефтяных акций может стать приостановка падения цен на «черное золото», которые тем не менее рискуют развить среднесрочное снижение. Совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2 ₽ на акцию с доходностью 2,8% — ниже средней по рынку. В пятницу последний день с годовыми дивидендами можно будет купить акции банка «Санкт-Петербург» с доходностью 6,8% по обыкновенным бумагам. Потеря дивидендной составляющей в наиболее прибыльных историях в ближайшие недели может служить негативным для рублевого сегмента фактором с рисками ухода индекса Мосбиржи ниже 3400 пунктов. Кроме того, накануне дивидендные ожидания по Газпрому после выхода годовой отчетности также резко ослабли.
События дня:
- выходной день в Китае
- индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле (11.30 мск)
- уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
- отчет по рынку труда США в апреле (15.30 мск)
- окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США за апрель от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
- объемы торгов Мосбиржи за апрель 2024 г (17.30 мск)
- акции банка «Санкт-Петербург» последний день торгуются с дивидендами за 2024 год
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»