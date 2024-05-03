Российский рынок начинает терять дивидендный драйвер

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений на фоне отсутствия масштабных драйверов движения и перейти в стадию консолидации недалеко от текущих отметок. Локальным позитивом для нефтяных акций может стать приостановка падения цен на «черное золото», которые тем не менее рискуют развить среднесрочное снижение. Совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2 ₽ на акцию с доходностью 2,8% — ниже средней по рынку. В пятницу последний день с годовыми дивидендами можно будет купить акции банка «Санкт-Петербург» с доходностью 6,8% по обыкновенным бумагам. Потеря дивидендной составляющей в наиболее прибыльных историях в ближайшие недели может служить негативным для рублевого сегмента фактором с рисками ухода индекса Мосбиржи ниже 3400 пунктов. Кроме того, накануне дивидендные ожидания по Газпрому после выхода годовой отчетности также резко ослабли.