Российский директор МВФ рассказал, чем БРИКС сможет заменить доллар

Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. В августе прошлого года о таких планах говорил глава Минфина Антон Силуанов. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, напротив, утверждал, что что среди членов объединения не обсуждается создание единой валюты.