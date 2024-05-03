Российский директор МВФ рассказал, чем БРИКС сможет заменить доллар

«Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много. Причем во многих публикациях упоминается БРИКС в контексте того, что это объединение может предложить альтернативу», — заявил он.
Алексей Можин отметил, что страны—участницы БРИКС могут создать учетную единицу, которая будет построена на корзине из валют пяти стран—членов объединения: китайского юаня, индийской рупии, российского рубля, бразильского реала и южноафриканского ранда.
«Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — пояснил господин Можин.
Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. В августе прошлого года о таких планах говорил глава Минфина Антон Силуанов. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, напротив, утверждал, что что среди членов объединения не обсуждается создание единой валюты.
В марте этого года помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна.
Отметим, что ранее агентство Bloomberg писало, что советники экс-президента США Дональда Трампа рассматривают меры предотвращения отказа стран от использования доллара. В частности, обсуждается введение санкций против стран, «которые ищут активные способы участия в двусторонней торговле» без доллара. Утверждается, что в случае победы господина Трампа на выборах президента США его команда планирует направить озвученные меры членам БРИКС, которые активно занимаются дедолларизацией.
Об экономической политике Джо Байдена и Дональда Трампа — в публикации «Ъ» «“Байденомика” против “трампономики”».