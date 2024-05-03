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Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа

Правительство России ввело до 31 августа запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Поставки возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в объемах: в Армению — 28 тыс. т, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т.

Источник: РИА "Новости"

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — говорится в сообщении правительства.

Временно приостановить экспорт сахара в марте предложил Минсельхоз. Ведомство объясняло меру необходимостью обеспечить «достаточный уровень остатков сахара на конец текущего сезона», чтобы избежать заметных колебаний цен. Потребности внутреннего рынка Минсельхоз оценивал в 6 млн тонн в год, а в этом сезоне производство может составить 6,9 млн тонн.

Как сообщали «Ъ» в Минсельхозе, учитывая прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка, до конца сезона Россия сможет экспортировать около 200 тыс. тонн сахара и договоренности со странами ЕАЭС предполагают вывоз именно такого количества.