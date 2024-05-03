Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа

Правительство России ввело до 31 августа запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Поставки возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в объемах: в Армению — 28 тыс. т, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т.