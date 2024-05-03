Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — говорится в сообщении правительства.
Временно приостановить экспорт сахара в марте предложил Минсельхоз. Ведомство объясняло меру необходимостью обеспечить «достаточный уровень остатков сахара на конец текущего сезона», чтобы избежать заметных колебаний цен. Потребности внутреннего рынка Минсельхоз оценивал в 6 млн тонн в год, а в этом сезоне производство может составить 6,9 млн тонн.
Как сообщали «Ъ» в Минсельхозе, учитывая прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка, до конца сезона Россия сможет экспортировать около 200 тыс. тонн сахара и договоренности со странами ЕАЭС предполагают вывоз именно такого количества.