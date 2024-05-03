Reuters узнал о помехах Uniper из-за контрактов с «Газпромом»

Весной того же года была остановлена прокачка по трубопроводу Ямал — Европа (идет из России в Германию через Белоруссию и Польшу), а новый экспортный газопровод «Северный поток-2» так и не был запущен. В сентябре 2022 года три нитки «Северных потоков» из четырех были взорваны. Россия сейчас экспортирует газ в Европу только через Украину и по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток».