Равнение на результат

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что вокруг расчета дотаций «часто велись дискуссии». По ее словам, важно, чтобы сама идея дотаций, обеспечивающих всем жителям равные возможности по получению бюджетных услуг, сохранялась независимо от того, достигнуты ли руководством региона социально-экономические или фискальные цели. Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко полагает, что инициатива должна «дополнительно мотивировать проводить эффективную экономическую политику, но может иметь и обратный эффект — в турбулентных условиях от региона зависит далеко не так много». С учетом того что дотации обеспечивают более равный уровень соцгарантий и госуслуг для населения разных регионов, справедливо, по его мнению, «разделение выравнивающих трансфертов и стимулирующих».