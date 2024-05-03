Почти половину продаваемой РФ электроэнергии купил Казахстан

Как сообщали в «Интер РАО», общий объем экспорта электроэнергии из России за три месяца сократился на 20,2% год к году в том числе из-за снижения поставок в Китай. За январь—март экспорт электроэнергии из РФ в КНР сократился почти на 76% год к году, до 238,4 млн кВт•ч, следует из данных китайской таможенной статистики. Стоимость поставок сократилась на 96% год к году, до $11 млн. Поставки в Китай падают с лета 2023 года из-за энергодефицита на Дальнем Востоке. С ноября прошлого года прекратились поставки по самой крупной ЛЭП 500 кВ, остановленные из-за роста внутреннего спроса на Дальнем Востоке, низкой водности и аварий на ТЭС. По итогам 2023 года РФ экспортировала в Китай 3,1 млрд кВт•ч после рекордных 4,7 млрд кВт•ч в 2022 году.