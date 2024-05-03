Песнь льда и выгорания: почему молодые быстро находят работу и увольняются

«Авито Работа» опросила 2 тыс. молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет и задала им вопросы о поиске подработки (исследование есть у «Известий»). Аналитики выяснили, что у большинства (76%) молодых россиян уже есть такой опыт. Среди них треть (33%) находили подработку в срок до трех дней, причем так быстро трудоустраиваются чаще респонденты мужского пола (37%), чем женского (29%). Чаще всего до трех дней на поиск подработки уходит у молодежи из Дальневосточного округа (50% опрошенных). 22% респондентов тратило на эту задачу от четырех дней до недели. От восьми дней до двух недель искали подработку 11% молодых россиян.