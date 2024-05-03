Песнь льда и выгорания: почему молодые быстро находят работу и увольняются

Новое исследование показало, что треть россиян в возрасте 18−25 лет находят подработку менее чем за три дня. В ситуации кадрового голода молодые специалисты легко устраиваются в компании, но в случае несоответствия ожиданиям также легко их покидают. Это демонстрирует другое исследование, согласно которому менее чем через год с момента трудоустройства половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет обнаруживает у себя признаки профессионального выгорания. По данным ProfiStaff, наиболее востребованы сейчас среди молодежи инженерные специальности, линейные позиции, ИТ-специалисты. Подробности — в материале «Известий».
Малочисленное поколение
«Авито Работа» опросила 2 тыс. молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет и задала им вопросы о поиске подработки (исследование есть у «Известий»). Аналитики выяснили, что у большинства (76%) молодых россиян уже есть такой опыт. Среди них треть (33%) находили подработку в срок до трех дней, причем так быстро трудоустраиваются чаще респонденты мужского пола (37%), чем женского (29%). Чаще всего до трех дней на поиск подработки уходит у молодежи из Дальневосточного округа (50% опрошенных). 22% респондентов тратило на эту задачу от четырех дней до недели. От восьми дней до двух недель искали подработку 11% молодых россиян.
— Увеличение возможности трудоустройства молодежи связано с сокращением общего уровня безработицы до 2,8% и с демографической ямой, — говорит экс-замминистра Минздравсоцразвития Александр Сафонов. — Сейчас на рынок труда выходит малочисленное поколение начала 2000-х. Кроме того, сократился приток иностранной рабочей силы. Это обостряет кадровый голод и увеличивает шансы для молодых.
Заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Анна Макаренко согласна с тем, что текущее состояние рынка труда характеризуется низким уровнем безработицы и острым дефицитом кадров, особенно квалифицированных. Такие тенденции наблюдаются практически во всех секторах экономики и являются фокусом озабоченности не только бизнеса, но государства, отмечает она.
При этом, продолжает Макаренко, в части квалифицированных кадров вопрос их поиска обеспечивается разными способами: привлечение за счет повышения уровня заработной платы, расширение социальных пакетов, внедрение наставничества на местах и доучивание до нужной работодателю квалификации.
— Сейчас все отрасли ощутили дефицит людей на рынке труда, поэтому практика быстрого найма людей, в том числе одним днем, сейчас получила большое распространение, и это касается не только молодежи, но и сотрудников всех возрастов, — говорит руководитель отдела подбора и адаптации Ancor Анна Свергуненко. — При этом к молодым работникам 18−24 лет особо повышенное внимание: многие компании видят в привлечении этой категории кандидатов возможность «омолодить коллектив», вырастить нужных специалистов под себя, так что работа с выпускниками часто начинается еще в стенах вузов, ссузов, а иногда даже со школьной скамьи.
На текущий момент на портале «Работа в России» опубликовано более 1,2 млн таких вакансий со средним уровнем заработной платы 20−30 тыс. рублей. Как правило, это позиции курьеров, работники сервисов выдачи отправлений маркетплейсов, обсуживающий персонал или сезонные виды работ.
Нехочуха
Еще одно новое исследование Skillfactory и агентства uForce (есть у «Известий») показало, что менее чем через год с момента трудоустройства половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет обнаруживают у себя признаки профессионального выгорания, в то время как половина респондентов в возрасте от 41 до 50 лет впервые заметили эти признаки лишь после 10 лет работы.
Каждый десятый россиянин признался, что не любит свою работу. Интересно, что наибольшее количество недовольных обнаружено среди сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет (26%), затем следуют представители возрастной группы 41−55 лет (23%), в то время как среди молодежи лишь 12% признались в неудовлетворенности своей профессией. Четверть опрошенных уверена, что их достижения на текущей работе недооценены коллегами и руководством.
Примечательно, что чаще остальных так думают респонденты в возрасте 51−55 лет (47%). Это связано с профессиональным опытом и желанием получить более явное и материально ощутимое признание за свой труд. При этом среди молодых людей 18−29 лет только 25% придерживаются такого же мнения, это может говорить не только о меньшей зависимости от внешних оценок, но и о большей склонности к синдрому самозванца, предполагают исследователи.
Также интересно, что молодые специалисты, работающие в современных компаниях, часто испытывают неуверенность в своих силах и боятся не оправдать возложенных на них ожиданий. Это отличается от опыта старшего поколения, которые формировались как профессионалы более в стабильных условиях и с меньшей индивидуальной ответственностью, поэтому для них внешнее признание и авторитет играют более важную роль.
Экс-замминистра Минздравсоцразвития Александр Сафонов отмечает, что особенность трудовой адаптации молодых работников состоит в том, что часто молодые сотрудники не готовы к интенсивной работе в течение восьмичасового рабочего дня по жесткому графику. В начальный период они испытывают повышенную психологическую нагрузку из-за необходимости осваивать большой объем практических знаний, а также учиться коммуникации в коллективе, личной ответственности и подчиненности. Сказывается и разочарование в оплате труда. Это приводит к высокому уровню стресса и последующей неудовлетворенности работой и рабочим местом, желанию сменить сферу деятельности.
Он приводит цифры: профессиональное выгорание в экономически развитых странах составляет сейчас более 30% от общего количества профессиональных болезней и преждевременной инвалидности, а потери экономики от этой угрозы оценивается в стоимость, равную потерям от наркомании и алкоголизма. Поэтому работодателю крайне важно бороться с этим явлением, считает экономист.
Сафонов советует предотвращать переработки, следить за режимом труда и отдыха. Особое значение имеет переключение работника между сферами деятельности. Например, в японских автомобильных компаниях, для того чтобы уберечь работника конвейера от профвыгорания, ежегодно проводят ротации сотрудников. Человек меняет сферу деятельности (задачи), а также приобретает новые навыки и умения, что развивает его. Руководство должно следить за тем, чтобы молодые работники не получали задач, которые они не смогут выполнить, считает он.
Зарплаты повысились, только этого мало
Генеральный директор компании ProfiStaff Ирина Никулина отмечает, что сейчас экономика находится в процессе перестройки и потребность в сотрудниках по многим специальностям многократно превышает возможности рынка труда. Происходит жесткая конкуренция между руководителями за большинство работников. За прошлый год по некоторым специальностям зарплаты увеличились до 40%, и с начала этого года темпы не снижаются, замечает она.
Анна Макаренко из Национального агентства развития квалификаций успокаивает: ситуация меняется в вопросе молодежного рынка труда. Работодатели уже сейчас понимают, что квалифицированные кадры нужно взращивать. Многие руководители, особенно представители крупного и среднего бизнеса, заинтересованы в партнерстве с образовательными организациями, в проведении стажировок студентов, особенно на последних курсах обучения. Есть проекты по трехстороннему сотрудничеству школа — колледж (вуз) — работодатель.
В прошлом году Национальное агентство развития квалификаций (при Минтруда) было участником большого проекта по организации стажировок молодежи непосредственно в компаниях. Так, были организованы стажировки более чем для 2 тыс. студентов. В этом году планируются наращивание и масштабирование проекта как минимум вдвое.
— Молодому поколению очень важно постоянное развитие, рост, при этом они не стремятся стать генеральными директорами через несколько лет, многие выбирают путь горизонтального развития, — отмечает Анна Свергуненко из Ancor. — Им важно осознание ценности своей работы, понимания, в чем смысл их деятельности. Большее значение, чем старшие поколения, они придают продуктам и услугам, которые производит работодатель. Социальная и экоответственность компании — большой плюс в их глазах.
Эксперт добавляет, что выросшие в эпоху интернета и вкусившие все плюсы электронной коммерции молодые люди привыкли к быстрому эффекту — мгновенному получению информации по запросу, оперативной доставке заказанных товаров
— Еще один мощный инструмент — система грейдов, — отмечает Свергуненко. — Мы видим, как компании детализируют систему грейдирования, вводя несколько уровней там, где раньше был один. Это позволяет чаще делать повышения, сохраняя при этом изначальный темп продвижения сотрудников по карьерной лестнице. Несомненный плюс — персонал чаще получает позитивную обратную связь, ощущает конкретный результат для себя в виде повышения, получает дополнительную мотивацию.