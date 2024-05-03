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Нефть. Слишком острая реакция

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть марки Brent опустилась в район среднегодового значения — $84 за баррель. Произошло это на новостях о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Вчера котировки опускались и ниже — к $83. Реакция видится слишком острой. Ценник, очищенный от риск-премии, предположительно, находится в районе $85. Тем более что поддержку нефти оказывают и другие фундаментальные факторы — политика ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта, восстановление промышленной активности Китая, приближающийся автомобильный сезон в США.

Негативным сигналом является закрытие второй день подряд под линией тренда. Если котировки так и не вернутся в тренд, то возможен переход к фазе консолидации вокруг 200-дневной скользящей средней (EMA200) — как это было в период с 12 февраля по 12 марта.

Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель.

Новостной фон

ХАМАС изучает предложение о временном прекращении огня с Израилем в «позитивном ключе».

∙ 87% трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ОПЕК+ продлит сокращение поставок на второе полугодие. Следующая встреча членов картеля должна состоятся 1 июня.