Нефть. Слишком острая реакция

Нефть марки Brent опустилась в район среднегодового значения — $84 за баррель. Произошло это на новостях о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Вчера котировки опускались и ниже — к $83. Реакция видится слишком острой. Ценник, очищенный от риск-премии, предположительно, находится в районе $85. Тем более что поддержку нефти оказывают и другие фундаментальные факторы — политика ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта, восстановление промышленной активности Китая, приближающийся автомобильный сезон в США.
Негативным сигналом является закрытие второй день подряд под линией тренда. Если котировки так и не вернутся в тренд, то возможен переход к фазе консолидации вокруг 200-дневной скользящей средней (EMA200) — как это было в период с 12 февраля по 12 марта.
Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель.
Новостной фон
∙ ХАМАС изучает предложение о временном прекращении огня с Израилем в «позитивном ключе».
∙ 87% трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ОПЕК+ продлит сокращение поставок на второе полугодие. Следующая встреча членов картеля должна состоятся 1 июня.