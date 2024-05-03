Мировые цены на продовольствие после длительного снижения начали расти

Цены на зерно в апреле в целом снизились на 0,3% — сейчас они на 18,3% ниже, чем в апреле прошлого года. При этом цены на пшеницу после трех месяцев падения стабилизировались. Повлияли опасения снижения урожая из-за неблагоприятной погоды, сложившейся в некоторых частях Европы, России и США. Однако эти опасения были отчасти нивелированы сохраняющейся конкуренцией между крупными экспортерами. Главной причиной роста цен на кукурузу стал высокий спрос на фоне усугубляющихся логистических проблем в результате повреждения инфраструктуры на Украине и снижения прогнозов урожая в Бразилии. А вот цены на рис снизились на 1,8%, поскольку в Индии начался сбор нового урожая.
Стоимость растительных масел достигла самого высокого за последние 13 месяцев уровня — в апреле она подтянулась еще на 0,3%. Котировки подсолнечного и рапсового масел росли, а пальмового и соевого — снижались. Причины — в соотношении предложения (или только прогнозов урожая) и спроса.
Цены на молочную продукцию после шести месяцев роста в апреле снизились на 0,3%. Больше всего просели цены на сухое обезжиренное молоко, что в первую очередь обусловлено вялым спросом на спотовом рынке на фоне высокого предложения, особенно в Западной Европе. Мировые цены на сыр немного снизились — в основном из-за укрепления курса доллара. А цены на сливочное масло продолжили расти из-за устойчивого спроса и некоторого сокращения запасов в Западной Европе.
Мясо дорожает третий месяц подряд — в апреле его стоимость выросла еще на 1,6%. В частности, увеличились цены на мясо птицы, чему способствовали стабильные закупки со стороны стран Ближнего Востока на фоне сохраняющихся проблем с производством, обусловленных вспышками гриппа птиц. Мировые цены на говядину также выросли: несмотря на увеличение предложения, спрос оказался выше. Цены на баранину немного восстановились на фоне ожидаемого сокращения предложения в Океании. При этом мировые цены на свинину незначительно снизились из-за слабого спроса в Западной Европе и Китае.
Цены на сахар в апреле упали на 4,4%. Сейчас они на 14,7% ниже, чем год назад. Причина — улучшение прогнозов урожая в Индии и Таиланде, а также Бразилии. Снижению мировых цен на сахар в апреле также способствовало ослабление курса бразильского реала к доллару. Но падение цен на сахар могло быть еще больше, если бы не рост мировых цен на сырую нефть и на этанол в Бразилии.