Мировые цены на продовольствие после длительного снижения начали расти

Цены на зерно в апреле в целом снизились на 0,3% — сейчас они на 18,3% ниже, чем в апреле прошлого года. При этом цены на пшеницу после трех месяцев падения стабилизировались. Повлияли опасения снижения урожая из-за неблагоприятной погоды, сложившейся в некоторых частях Европы, России и США. Однако эти опасения были отчасти нивелированы сохраняющейся конкуренцией между крупными экспортерами. Главной причиной роста цен на кукурузу стал высокий спрос на фоне усугубляющихся логистических проблем в результате повреждения инфраструктуры на Украине и снижения прогнозов урожая в Бразилии. А вот цены на рис снизились на 1,8%, поскольку в Индии начался сбор нового урожая.