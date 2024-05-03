Комиссия по ценным бумагам США закрыла аудитора Trump Media из-за махинаций

Как сообщила SEC, BF Borgers нарушала стандарты Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний. В ходе аудита была изучена документация с января 2021 года по июнь 2023-го, затронувшая более 500 публичных компаний.
BF Borgers также убеждала своих клиентов, что соблюдает американские стандарты аудита. BF Borgers согласилось выплатить штраф в размере $12 млн, а Бен Боргерс — $2 млн. Сам господин Боргерс и сотрудники его компании отстранены от работы бухгалтерами.
«Поскольку при принятии инвестиционных решений инвесторы полагаются на аудированную финансовую отчетность публичных компаний, бухгалтеры и бухгалтерские фирмы, которые проводят их аудит, играют критически важную роль на наших финансовых рынках. Боргерс и его фирма полностью отступили от этой роли, но благодаря стараниям персонала SEC Боргерс и его мошеннический аудиторский конвейер навсегда прекратили работу», — говорится в заявлении SEC.
BF Borgers занимала восьмое место среди аудиторских компаний США по размеру клиентской базы. Среди ее клиентов — Trump Media & Technology Group (материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social). Представители компании сообщили CNN, что уже ищут нового аудитора.