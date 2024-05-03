Комиссия по ценным бумагам США закрыла аудитора Trump Media из-за махинаций

«Поскольку при принятии инвестиционных решений инвесторы полагаются на аудированную финансовую отчетность публичных компаний, бухгалтеры и бухгалтерские фирмы, которые проводят их аудит, играют критически важную роль на наших финансовых рынках. Боргерс и его фирма полностью отступили от этой роли, но благодаря стараниям персонала SEC Боргерс и его мошеннический аудиторский конвейер навсегда прекратили работу», — говорится в заявлении SEC.