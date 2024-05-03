Это очередное предложение о покупке медиагруппы за последние месяцы. Уже сообщалось о переговорах Paramount с целым рядом компаний, включая Warner Bros. Discovery, Allen Media. Также СМИ уже писали о том, что компанию за $26 млрд хочет самостоятельно купить инвестфонд Apollo. В начале апреля стало известно, что Paramount ведет эксклюзивные переговоры о слиянии с другой медиакомпанией, Skydance Media. Срок эксклюзивных переговоров заканчивается сегодня, 3 мая, это открывает возможность для переговоров с другими компаниями. Ранее уже сообщалось, что Sony Pictures и Apollo готовят совместное предложение о покупке Paramount.
Кинокомпания Sony Pictures и инвестфонд Apollo предложили $26 млрд за Paramount
Кинокомпания Sony Pictures и инвестфонд Apollo Global Management сделали предложение о покупке медиагруппы Paramount Global за $26 млрд. Об этом написала The Wall Street Journal, сообщив, что в Sony и Apollo подтвердили этот факт. По данным издания, Sony Pictures хочет купить мажоритарный пакет акций компании, а Apollo в случае соглашения получит миноритарную долю. Компании готовы заплатить акционерам Paramount $12 млрд наличными и выплатить долг компании, который составляет более $14 млрд. Акции Paramount выросли вчера, 2 мая, на 13%.