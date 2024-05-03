Каким будет курс рубля 6 мая

К полудню индекс Мосбиржи терял 0,44%, однако ближе к концу дня он сумел вернуться ровно к своему стартовому значению в 3441,58 пунктов.
Среди лидеров снижения было немало «тяжеловесов». Так, результаты отчетности «Газпрома» за 2023 год оказались заметно хуже ожиданий инвесторов накануне. Чистый убыток компании составил 629 млрд рублей, а выручка упала почти на 30%. Это логично потянуло котировки акций газового гиганта почти на −2% еще до обеда (154 рубля). И, конечно, еще больше вопросов теперь к решению по выплате дивидендов, которое рынок узнает в конце месяца.
Всю первую половину дня снижались акции Сбера (-0,9%), ЛУКОЙЛа (-0,92%) и, теряющего стоимость уже второй день, «Сургутнефтегаза» (-0,47%). В этом случае даже технический отскок вверх бумаг НОВАТЭКа и «Роснефти» не смог повлиять на общую тенденцию.
Основным внутренним противоборством рынка остается противостояние интереса, вызываемого дивидендными историями и сохраняющимися высокими процентными ставками. Очевидно, что для дополнительного притока денег в рисковые активы нужны более явные сигналы для выхода из консервативных инструментов. А с учетом сохраняющейся инфляции и риторики регулятора этого пока не видно. Но количество закрытий дивидендных реестров и фокус внимания инвесторов на них вполне способны пересилить и этот фактор.
Май вполне еще может оказать месяцем, по итогам которого мы сможем увидеть российский рынок выше текущих значений. Истории про трейдеров, продающих все в мае и уходящих на лето в отпуск, с каждым годом все меньше коррелируют с реальностью. Что не отменяет волатильности в целом.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 мая — 3420 — 3450 пунктов.
Российский рубль похоже решил не просто вернуться в привычный коридор относительно американской валюты, а всерьез укрепиться за первые майские дни. Сегодня национальная валюта продолжила свой рост и прибавила к доллару США еще 0,37% (USD 91,7).
С учетом глобальных тенденций в долларе после заседания ФРС есть вероятность, что потенциальное снижение ставки имеет значение уже сейчас. Особенно на фоне жесткой руки российского регулятора.
Добавил и свой вес фактор завершения очередного периода налоговых платежей. Возможно, кто-то до последнего откладывал конвертацию валюты, что также могло отразиться на укреплении рубля.
Прогноз по рублю на 6 мая — 91,5 — 92,3 рубля за доллар США.
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