Каким будет курс рубля 6 мая

Среди лидеров снижения было немало «тяжеловесов». Так, результаты отчетности «Газпрома» за 2023 год оказались заметно хуже ожиданий инвесторов накануне. Чистый убыток компании составил 629 млрд рублей, а выручка упала почти на 30%. Это логично потянуло котировки акций газового гиганта почти на −2% еще до обеда (154 рубля). И, конечно, еще больше вопросов теперь к решению по выплате дивидендов, которое рынок узнает в конце месяца.