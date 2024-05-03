Индонезия и Саудовская Аравия просят не конфисковывать российские активы

В самом ЕС идею конфискации российских активов также пока не разделяют. Так, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти отмечает, что найти правовую основу для такого решения будет «трудно и запутанно», а министр финансов Франции Брюно Лё Мэр считает, что это полностью невозможно. «Крайне осторожными» остаются Германия, а также Япония. Как заявила Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка, «переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию [может нести риск] нарушения международного порядка, который вы хотите защитить и который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».