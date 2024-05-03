Индонезия и Саудовская Аравия просят не конфисковывать российские активы

Индонезия и Саудовская Аравия призвали партнеров в Евросоюзе отказаться от конфискации замороженных активов России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, страны опасаются, что конфискация станет прецедентом, который может угрожать и их собственным резервам в Европе. По словам одного европейского чиновника, на недавней встрече глав минфинов из стран G20 в Бразилии министры Индонезии и Саудовской Аравии Шри Мульяни Индравати и Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан выразили обеспокоенность: «По-прежнему ли в безопасности наши деньги?».
В самом ЕС идею конфискации российских активов также пока не разделяют. Так, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти отмечает, что найти правовую основу для такого решения будет «трудно и запутанно», а министр финансов Франции Брюно Лё Мэр считает, что это полностью невозможно. «Крайне осторожными» остаются Германия, а также Япония. Как заявила Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка, «переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию [может нести риск] нарушения международного порядка, который вы хотите защитить и который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».
В свою очередь, план конфискации активов поддерживают США, Канада и Великобритания. В Америке считают, что у прямой конфискации российский активов есть правовая основа — такой шаг будет «законной контрмерой против российской военной агрессии». США пытаются убедить союзников, что страны G7 «особенно пострадали» от военного конфликта, и конфискация станет ответом на причиненный ущерб. Тем не менее, в Европе отмечают, что в США хранится меньшая часть замороженных резервов, всего около $5 млрд. «У них мало смелости в этой игре», — приводит FT слова европейского дипломата.
Большая часть из $260 млрд замороженных резервов российского Центробанка хранится в Бельгии, в банке Euroclear. В январе посол Бельгии в США Жан-Артур Регибо сообщил, что страна не будет «принимать решение [о конфискации] в одиночку». По его словам, изъятие средств приведет к расколу мировой финансовой системы, однако «кто-то должен заплатить за весь ущерб, нанесенный Украине».
В апреле Сенат США одобрил конфискацию замороженных российских активов, которые хранятся в юрисдикции страны.