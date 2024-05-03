FT: в G7 больше не рассматривают полную конфискацию российских активов

В Euroclear хранятся активы российского Центробанка в размере примерно €190 млрд. С февраля 2022 года они принесли Евросоюзу прибыль в размере €3,85 млрд после уплаты налогов. Бельгия облагала эту прибыль налогом по обычной корпоративной ставке 25%. Согласно отчету Euroclear, с начала военного конфликта активы принесли €1,2 млрд и, по прогнозам, в текущем году принесут еще €1,7 млрд.