FT: в G7 больше не рассматривают полную конфискацию российских активов

FT отмечает, что дискуссии по вопросу российских активов продолжаются, поскольку западные страны до сих пор не могут согласовать юридическую базу для этого. Ряд европейских официальных лиц также обеспокоены тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.
Так, в феврале Джанкарло Джорджетти, министр финансов Италии, возглавившей в 2024 году G7, заявил, что найти правовую основу для конфискации российских активов будет «трудно и сложно». Глава французского Минфина Брюно Ле Мер и вовсе считает, что юридической основы не существует совсем, указывает FT.
Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в €3 млрд в год, пишет FT.
В Euroclear хранятся активы российского Центробанка в размере примерно €190 млрд. С февраля 2022 года они принесли Евросоюзу прибыль в размере €3,85 млрд после уплаты налогов. Бельгия облагала эту прибыль налогом по обычной корпоративной ставке 25%. Согласно отчету Euroclear, с начала военного конфликта активы принесли €1,2 млрд и, по прогнозам, в текущем году принесут еще €1,7 млрд.
В конце апреля министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что Евросоюз «близок к политическому соглашению» по обложению специальным налогом прибыли от замороженных активов России. Первый такой сбор, по его словам, могут ввести к 1 июля.