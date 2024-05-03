Эрдоган объяснил отказ от торговли с Израилем

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По словам главы республики, в настоящее время сотрудничество Анкары и еврейского государства в этой сфере не представляется возможным. Причина заключается в том, что Израиль несет ответственность за покалеченные жизни более 100 тыс. жителей сектора Газа, пояснил он.