Эксперты объяснили, когда покупателю жилья придется оплатить долги продавца

Приобретая квартиру на вторичном рынке, покупатель может оказаться в неприятной ситуации, когда ему придется разбираться с чужой задолженностью по ЖКХ или даже по иным обязательствам. Еще страшнее уже после закрытия сделки узнать о долгах или даже банкротстве предыдущего собственника. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», когда долги продавца становятся проблемой покупателя и как уберечь себя от поисков правды в суде.