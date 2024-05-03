Эксперт: Китай пересмотрит свои инвестиции в США после антироссийских санкций Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Китай в ответ на антироссийские санкции Вашингтона, которые в том числе направлены и на КНР, будет пересматривать свою инвестиционную политику в отношении Соединенных Штатов, что негативно скажется на американской экономике. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
По его мнению, введенные США рестрикции могут повлиять на торговлю потребительскими товарами между РФ и КНР, так как «китайские банки будут все более выборочно относиться к обслуживанию российских, и связанных с ними китайских контрагентов». «В ответ на эти меры [США], Китай будет пересматривать структуру своих инвестиций в американский суверенный долг, — считает Шостак, — Что, в свою очередь, негативно повлияет на американскую экономику, так как китайские инвестиции будет трудно заместить, во всяком случае, в сопоставимом объеме».
Шостак добавил, что остальные санкции Вашингтона, которые направлены в том числе против российского ВПК, «ничем новым не удивили, и особого нового эффекта не имеют, так как этот сектор давно уже работает в жестком санкционном режиме».
Министерство финансов США обнародовало в среду новый пакет антироссийских санкций Вашингтона. В перечень подвергнувшихся рестрикциям вошли 29 физических и более 250 юридических лиц из нескольких стран, в том числе и из Китая. Власти США заявляют, что целью санкций должен стать оборонно-промышленный комплекс России и пути его снабжения. Кроме того, Госдепартамент США утверждал, что Россия применяла против Вооруженных сил Украины хлорпикрин. На этом основании США ввели санкции в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Под эти рестрикции попали НИИ прикладной акустики и 48-й ЦНИИ Министерства обороны России.