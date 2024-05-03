Эксперт: Китай пересмотрит свои инвестиции в США после антироссийских санкций Вашингтона

По его мнению, введенные США рестрикции могут повлиять на торговлю потребительскими товарами между РФ и КНР, так как «китайские банки будут все более выборочно относиться к обслуживанию российских, и связанных с ними китайских контрагентов». «В ответ на эти меры [США], Китай будет пересматривать структуру своих инвестиций в американский суверенный долг, — считает Шостак, — Что, в свою очередь, негативно повлияет на американскую экономику, так как китайские инвестиции будет трудно заместить, во всяком случае, в сопоставимом объеме».