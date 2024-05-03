Директор МВФ от России Можин объяснил отказ страны от выхода из организации

«Если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60% на 40% в пользу западных стран. Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник», — рассказал господин Можин в интервью «РИА Новости».
В апреле 2023 года фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагалось признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении в МВФ, а также денонсировать протокол о членстве России в Международном банке реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Правительство России отказалось поддержать законопроект. Кабинет министров указал, что выход из указанных организаций, несет риски для вложенных в них российских активов.
МВФ был создан в 1944 году по итогам Бреттон-Вудской конференции для повышения стабильности мировой валютно-финансовой системы. На сегодняшний день членами МВФ являются 190 стран. Россия является членом МВФ с 1992 года. Банк России выступает депозитарием средств МВФ в российских рублях и осуществляет операции и сделки, предусмотренные Уставом фонда.