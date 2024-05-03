Директор МВФ от России Можин объяснил отказ страны от выхода из организации

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин считает, что выход РФ из организации может ослабить позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы. По его словам, популярность российской дирекции среди представителей незападных государств никогда не была такой высокой, как после февраля 2022 года.