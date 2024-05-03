БРРБ не может выполнить обязательства по еврооблигациям на $500 млн

После этого в сентябре 2023 года Белоруссия пересмотрела механизм выплат. По новой схеме выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Белоруссии. При этом получат выплаты только инвесторы, купившие облигации до 6 сентября 2022 года (в этот день вступило в силу решение об отказе Citibank от работы с белорусскими бумагами). Инвесторам, купившим бонды после этой даты, Минфин Белоруссии предлагает обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их по цене 30% от номинала. Но пока неизвестно ни об одном успешном кейсе получения выплат или замены бумаг.