БРРБ не может выполнить обязательства по еврооблигациям на $500 млн

Банк развития республики Беларусь (БРРБ) не может направить $500 млн на выплаты купонов и погашение еврооблигаций из-за введенных санкций «недружественных» государств против республики и самого банка, говорится на сайте кредитной организации. Вследствие чего банк был вынужден зарезервировать эти средства.
«В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении республики Беларусь и Банка развития (повлекшими за собой, среди прочего, закрытие корреспондентских счетов в долларах США и отключение от системы SWIFT), у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода с датами уплаты 2 мая 2023 года, 2 ноября 2023 года, 2 мая 2024 года в пользу платежного агента (Citibank, N.A., London Branch)», — поясняется в сообщении БРРБ. При этом банк утверждает, что готов направить выплаты инвесторам, но после снятия ограничений.
Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским суверенным еврооблигациям, после того как Citibank отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним. Сначала в отсутствие иностранного контрагента белорусский Минфин предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Через такой механизм Минфин провел несколько выплат по четырем выпускам евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале 2023 года, также в белорусских рублях. Но инвесторы, специально открывшие счета в белорусских банках и подтвердившие право владения еврооблигациями, не получили выплаты или получили только часть средств, рассказывал РБК председатель совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов.
После этого в сентябре 2023 года Белоруссия пересмотрела механизм выплат. По новой схеме выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Белоруссии. При этом получат выплаты только инвесторы, купившие облигации до 6 сентября 2022 года (в этот день вступило в силу решение об отказе Citibank от работы с белорусскими бумагами). Инвесторам, купившим бонды после этой даты, Минфин Белоруссии предлагает обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их по цене 30% от номинала. Но пока неизвестно ни об одном успешном кейсе получения выплат или замены бумаг.
В конце ноября Банк России представил механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Республики Беларусь (ISIN XS1634369067 или US07737JAB98). Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты. НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. «Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев», — говорилось в заявлении.