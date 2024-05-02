Власти США одобрили слияние ExxonMobil и Pioneer

В октябре прошлого года ExxonMobil объявила о достижении договоренности о покупке Pioneer Natural Resources. Сделка будет полностью оплачена акциями ExxonMobil, а ее сумма составит $59,5 млрд. При этом Exxon планировала сделать господина Шеффилда членом совета директоров компании.
После соглашения с FTC Exxon теоретически сможет закрыть сделку уже на этой неделе. Это будет крупнейшая сделка для Exxon со времени объединения компании с Mobil в 1999 году.
FTC утверждает, что господин Шеффилд как публично, так и в ходе частных бесед «пытался вступить в сговор с представителями Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и связанного с ней картеля других нефтедобывающих стран, известного как ОПЕК+, с целью сокращения добычи нефти и газа», что привело бы к росту цен на бензин для американцев и одновременному росту прибыли Pioneer.
В FTC считают, назначение Скотта Шеффилда в совет директоров Exxon предоставит ему дополнительные возможности для пропаганды более тесной координации действий нефтяной отрасли. Кроме того, назначение усилит монополизацию американского нефтегазового рынка, так как господин Шеффилд уже является членом совета директоров оператора газопроводов Williams Companies.
В Pioneer заявили, что Скотт Шеффилд никогда не пытался действовать в противовес антимонопольным законам США и что ни компания, ни господин Шеффилд не намерены мешать закрытию сделки с Exxon.