Власти США одобрили слияние ExxonMobil и Pioneer

FTC утверждает, что господин Шеффилд как публично, так и в ходе частных бесед «пытался вступить в сговор с представителями Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и связанного с ней картеля других нефтедобывающих стран, известного как ОПЕК+, с целью сокращения добычи нефти и газа», что привело бы к росту цен на бензин для американцев и одновременному росту прибыли Pioneer.