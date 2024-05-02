В США заверили, что смогут заменить уран из России

Ранее во вторник Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. После завершения всех необходимых процедур документ должен быть подписан президентом Джо Байденом для вступления в силу. При этом властям оставлена возможность продолжать закупки до января 2028 года в случае отсутствия альтернатив для поддержания работы АЭС или если это отвечает национальным интересам США.