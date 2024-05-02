Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, весь импорт и экспорт останавливается с четверга.
Министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе напомнило, что Турция ранее ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, однако израильские власти продолжили агрессию в секторе Газа.
«С учетом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров», — сообщил минторг.
Министерство подчеркнуло, что меры будут действовать, пока Израиль не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.
Ведомство отметило, что будет координировать усилия с министерством экономики Палестинской национальной администрации, чтобы решение минимально отразилось на жизни палестинцев.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац после сообщений о решении Анкары обвинил Турцию в нарушении действующих торговых договоров и заявил, что Израиль найдет альтернативу торговле с Турцией.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.
Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа ранее объявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Израиль не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.