Турция прекратила весь товарооборот с Израилем

Комплекс санкций против Израиля из-за его действий в секторе Газа ранее объявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Санкции будут действовать, пока Израиль не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня. В опубликованном министерством торговли Турции пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Администрация президента Турции позже опровергла сообщения о якобы поставке Анкарой топлива для израильских военных самолётов, пояснив, что оно предназначалось для гражданской авиации.