США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз

По словам исполнительного директора, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены.