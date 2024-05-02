США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, затянув с выдачей виз

«Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств», — сообщил он.
По словам исполнительного директора, в приемлемые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены.
«Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — подчеркнул Можин.
Он добавил, что подобное является проявлением «откровенного садизма со стороны Вашингтона».
«Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные», — резюмировал Можин.