СМИ: Unilever получила за два года около €200 млн от своего подразделения в РФ

ГААГА, 2 мая. /ТАСС/. Компания Unilever получила как минимум €200 млн от своего российского подразделения с начала 2022 года, несмотря на обещание не получать прибыль из России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил телеканал RTL.
Как напоминает вещатель, после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года британская транснациональная корпорация по производству товаров массового потребления заявила, что не покинет Россию, поскольку это означало бы закрытие или продажу российского подразделения, в результате чего активы могли бы оказаться в руках российского государства. Вместо этого компания пообещала не направлять деньги в подразделение в РФ и не выводить из него средства, а также отказаться от экспорта и импорта товаров из страны.
Однако, как свидетельствует финансовая отчетность Unilever, миллиарды рублей направляются из России в штаб-квартиру компании в Лондоне, утверждает RTL. По данным телеканала, значительная часть этих денег проводится через Нидерланды. Российское подразделение Unilever не платит дивиденды, но осуществляет лицензионные отчисления за пользование интеллектуальной собственностью, такой как торговые марки и рецепты, и с начала конфликта на Украине из Unilever Russia в главный офис компании было переведено как минимум €200 млн, указывает RTL.
В самой компании телеканалу подтвердили, что по-прежнему получают деньги из России, например за интеллектуальную собственность, связанную с российским подразделением, в том числе за бренды мороженного Inmarko и товаров для личной гигиены Kalina.