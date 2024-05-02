СМИ: Unilever получила за два года около €200 млн от своего подразделения в РФ

Как напоминает вещатель, после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года британская транснациональная корпорация по производству товаров массового потребления заявила, что не покинет Россию, поскольку это означало бы закрытие или продажу российского подразделения, в результате чего активы могли бы оказаться в руках российского государства. Вместо этого компания пообещала не направлять деньги в подразделение в РФ и не выводить из него средства, а также отказаться от экспорта и импорта товаров из страны.